Sebastián Da Silva sobre la coalición: "Si nos peleamos vuelve el populismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Si nos peleamos vuelve el populismo". Esa es la frase que el senador Sebastián Da Silva considera que tiene que ser de cabecera para todos los integrantes de la coalición. Es un "sacramento", aseguró durante una entrevista con El Observador en la que reiteró el concepto en más de una oportunidad.

"Nosotros llegamos para hacer las cosas bien y para evitar que vuelva el populismo. Si tenemos esos dos sacramentos todos los días arriba del escritorio, nos obliga a estar juntos", aseguró. Incluso, el legislador consideró que es beneficioso tener un espectro amplio dentro de la coalición.



Por un lado está Pablo Mieres y el Partido Independiente, que están más cerca de captar los votos de izquierda de lo que podría estarlo "el ala más dura del Partido Nacional".



"Lo mismo pasa con Cabildo Abierto en algunos planteos, o con el Partido Colorado, por ejemplo, en temas educativos. Cuanto más amplia sea la coalición, para Sebastián es mejor. Sebastián no es un político tradicional que vea las cosas desde su propio interés. Es un militante que hoy está en el Senado y quiere que a Uruguay le vaya bien", dice.

Con respecto a la agenda política, Da Silva indicó que ahora mucha de la atención está puesta en las firmas para derogar 135 artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una campaña acompañada por el Frente Amplio que, según lo que informaron, logró reunir cerca de 800.000 rúbricas.



En ese sentido, el legislador aseguró que, ahora que la situación sanitaria está mejor, en el gobierno hay "una ansiedad corrosiva" por "recuperar el tiempo perdido". "Nadie te recupera los 17 meses que pasaron. La gente tiene memoria y el contraste con el resto del mundo también es evidente", explicó.



"Vos tenés que dividir la gestión de gobierno y el barullo político. La gestión de gobierno tiene que ir enfocada en eso. La izquierda lo sabe y por eso exageran en las movilizaciones", expresó.

"Es un sindicalista profesional"

El legislador nacionalista fue crítico con el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y su posible candidatura a la presidencia del Frente Amplio. La gremial "ahora está corriendo el velo", dijo.



"Lo de Fernando Pereira es un sincericidio que deja de manifiesto el avance de los sindicalistas públicos en la izquierda", dijo. "Se nos indignaban cuando los tratábamos de que eran primos hermanos", agregó.



"Al no estar presentes Mujica, Astori, Vázquez, la agenda la van a marcar los gordos de las empresas públicas. Y Fernando Pereira es la quintaesencia de ese Frente Amplio que nosotros combatimos. Es un sindicalista profesional, que vive de un sueldo público, y que ha hecho carrera a expensas de toda la sociedad", expresó.



El senador indicó que es diferente el rol del dirigente con el que podría tener un legislador que no trabaja. Ese "es el que no va a las comisiones, falta a las sesiones, no presenta proyectos de ley, no argumenta, no informa", graficó.



"Después están los empleados públicos que tienen derechos que nosotros apoyamos como las horas sindicales. Y tenemos algunos abusos que criticamos, como estar 25 años sin pisar la oficina. Yo se lo dije en la cara. Yo no concibo cómo el presidente de los trabajadores no es ejemplo en marcar tarjeta", dijo y sentenció: "Lo que es claro es que si Fernando Pereira es presidente del Frente Amplio, defendía trabajadores de un solo pelo".