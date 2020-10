Sebastián Andújar: “Es la primera vez que no sube el gasto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las discusiones en la comisión de Presupuesto de Diputados fueron la primera caja de resonancia del proyecto del Ejecutivo. Pasaron por allí 31 organismos oficiales y 142 delegaciones. Pero, además, la comisión canalizó el debate sobre los temas de disenso, como la UAM (con el Frente) o el Plan de Mejoramiento de Barrios (con Cabildo y colorados). El diputado blanco por Canelones, Sebastián Andújar, presidente de la comisión, repasa los logros y los puntos calientes.

-¿Cómo definiría el Presupuesto que se votará hoy en plenario de Diputados?



-Tiene dos cualidades. Es un presupuesto que no tiene incremento, lo cual nunca había sucedido desde la democracia hasta ahora. Se considera que los recursos son los suficientes y hay que administrarlos mejor. El país no está en condiciones de aumentar el gasto porque están en juego otras políticas, macroeconómicas, en cuanto al manejo del déficit y a cómo nos ve el mundo. Eso es muy importante. El otro elemento que quiero destacar es que es el primer presupuesto que no tiene impuestos, y eso lo hace exclusivo.



-¿En todos los anteriores hubo aumentos o nuevos impuestos?



-Siempre hubo, de ambos tipos. Y después estaban los famosos ajustes fiscales que se disfrazaban. Si bien nosotros nos vimos obligados a hacer uno a principio de año, fue porque no se había hecho como correspondía. Eso fue una chicana política. Pero hay un compromiso electoral muy fuerte de que no va a haber más impuestos, y no los hay. Eso requiere que se les solicite a todos un mayor esfuerzo.



-¿Por qué se desistió de aumentar los sueldos de los presidentes de entes, pero se mantuvo la creación de cargos de confianza en el Mides y en el MEF?



-Lo que se desiste es lo que generaba un incremento del gasto. Lo que se mantiene es lo que no varía.



-Lo del Mides es por un reordenamiento de áreas, ¿pero lo del MEF?



-Tampoco. Es parte de una reestructura. Hay una cantidad de gastos que se bajan: adscriptos, gastos de secretaría, asesoramientos, cosas que se malgastaban. Hay muchos cambios de denominación, pero no se ha incrementado el presupuesto por estos cargos. Acá está prohibido incrementar.



-¿Cómo fue el proceso por el cual se desistió de subir sueldos en las empresas?



-Yo estoy de acuerdo con el objeto. Las empresas públicas son las empresas más importantes y deben estar dirigidas por los más capacitados. Es un proceso que hay que implementar. En algún momento hay que empezar, pero hay un contexto político y quizás no sea oportuno.

-¿Se dieron cuenta sobre la marcha?



-Fuimos analizándolo y viendo que no era lo mejor. Es una decisión de los legisladores.



-¿Se dialogó con el Ejecutivo?



-Se comunicó la decisión.

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Foto: @UAM_Uy

-Tras la puja con la Intendencia de Montevideo por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, ustedes presentaron una fórmula que sigue siendo polémica, y que implica la presidencia para el Ministerio de Ganadería. ¿Cómo se explica?



-Se trata de proteger a los productores y a los consumidores. El campo se está despoblando, la capacidad frutícola-hortícola del país está disminuyendo. El productor ve que todo su sacrificio y trabajo no se ve en rentabilidad. Lo que obtiene del producto que saca es muy bajo y ahí está su desilusión, porque después ve que su producto se vende a un precio increíble. Ahí esta la desprotección. Y la protección se logra con la presencia de ellos, y también con la presencia fiscalizadora del MGAP. Todos tienen que estar para tener control de las políticas comerciales.



-¿Hay un descontrol hoy?



-Hay un abuso de los permisos para importar. El MGAP entrega 20, pero los proveedores del exterior les venden solo a tres. El resto se comercializan entre los productores y no puede ser. Hay cuestiones monopólicas. Hay abuso de precios y lo sufre el consumidor. Esto tomó estado de virulencia como causa de las elecciones departamentales. Si bien el ministerio se equivocó en la forma de presentación del presupuesto, también la intendencia se equivocó en la forma en que respondió. La del MGAP fue una forma intempestiva, y la reacción de la IMM fue virulenta. Hay que bajar la pelota al piso.



-El Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) parece ser el tema caliente dentro de la coalición.



-Lo es.



-¿Son irreconciliables las posturas del Partido Nacional y de Cabildo Abierto?



-Hay que ser justos: no solo es Cabildo. Partido Colorado y Cabildo nos están planteando su disconformidad de que el PMB pase a Presidencia. El presidente desde 2014 ha hablado mucho. Llegó a hablar de asentamiento cero, lo cual fue una meta muy ambiciosa. Pero quiere tener cerca de él el PMB. Esto no implica que el brazo ejecutor no sea el Ministerio de Vivienda, son cosas distintas. En esto hay que vincular al Mides, a Vivienda, al Ineed. Hasta hace un tiempo había una unidad ejecutora de aguas en Presidencia, y eso no significaba que OSE no formara parte. Me atrevo a decir que no hay una buena lectura sobre el espíritu del tema. Y convengamos que no nos podemos dar el lujo de que las cosas fracasen. No quiero decir que en el ministerio vaya a fracasar, solo que si existe otra idea, hay que darle la derecha.



-El presupuesto era, después de la LUC, la segunda gran prueba de la coalición. ¿Cómo viene sorteándola?



-En toda orquesta lo bueno es tener una buena sinfonía. Hasta ahora no tenemos instrumentos que se hayan desafinado. La coalición está fuerte, sobre todo desde el punto de vista legislativo. La coalición ha incorporado este presupuesto con un sentido propio, no solo como algo del Partido Nacional, y se viene defendiendo como tal. Eso a mí, como presidente de la comisión, me ha generado una tranquilidad enorme. Veo que hay una cohesión; acá no estamos en la chiquita.



-Pero el tema del PMB generó un cruce fuerte...



-Siempre puede haber alguna discrepancia. Porque si no, no seríamos ni políticos. Siempre alguien quiere hacer algo mejor. En el sentido general, yo estoy sorprendido del bloque que hay. Orgulloso y tranquilo.



Proyecto de Ley del Presupuesto. Foto: Fernando Ponzetto

“Mostrar un buen gobierno” para pelear Canelones en 2024 -En 2015 fue candidato a la intendencia de Canelones. Esta vez no, ¿por qué?



-Fue una decisión personal que a algunos compañeros les costó comprender. Era candidato implícito. Iba a ser candidato, pero hice un proceso personal de analizar la situación muy detenidamente y tomé esa decisión. Me costó mucho. Me encantaría ser intendente de Canelones. Yo me siento una persona de campaña, de estar en el territorio; veo mi actividad política siempre desde ese lugar. Cumplo con las responsabilidades que tiene un legislador pero lo mío es el mano a mano, el cuerpo a cuerpo.



-¿Qué pasó entonces?



-Se estaban dando situaciones dentro del partido que me hicieron pensar que quizás no era lo más conveniente, con respecto a los respaldos políticos o a cómo se venía pensando la campaña. Yo tengo que procurar hacer lo mejor para quienes represento, y entendí que era mejor apoyar a dos candidatos dentro del partido para no someter aquello solamente a mi candidatura. Abrir las puertas de la agrupación para que no quedaran Sebastián-dependientes. Y para que esto no se transformara en un tema interno. A mí me interesa mucho que el Partido Nacional se presente como una opción de gobierno en Canelones, no como un mero trámite.



-¿Por qué hubo tantas candidaturas de la coalición?



-Bueno, esa fue una de las cosas que analicé. Los números de Canelones, partiendo de la base de octubre, eran más positivos que los de Montevideo. El PN y los demás entendieron que no era momento de hacer un proceso de coalición en Canelones. No estuve de acuerdo.



-¿Por qué es tan difícil para los blancos conquistar Canelones?



-Canelones tiene una cultura frenteamplista muy arraigada. Tenemos que convencer a la gente de que somos capaces de gobernar bien, de atender las necesidades de un departamento como el nuestro, que es muy complejo y muy exclusivo. La gente de Canelones tiene que ver un buen gobierno nacional. Si mostramos eso, quizás podamos romper esa barrera cultural y ser una opción a futuro.