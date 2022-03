Schipani afirma que director del BPS viola la Constitución al hacer campaña por el “SÍ”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Felipe Schipani señaló este martes que el director del Banco de Previsión Social (BPS) Ramón Ruíz, viola el numeral cuatro del artículo 77 de la Constitución al realizar campaña a favor del “SÍ” en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"La Constitución es clara. Los directores de Entes Autónomos no puede ejecutar ningún acto político salvo el voto. Estamos analizando las acciones a tomar", dijo el diputado en la red social Twitter.

Estamos analizando las acciones a tomar. pic.twitter.com/4YFkx2Nant — 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗻𝗶 (@FelipeSchipani) March 22, 2022

Consultado por El País, Ramón Ruíz declinó hacer declaraciones sobre el tema.



Por su parte, el abogado constitucionalista Martín Risso aseguró a El País que las actuaciones de Ruíz violan el numeral cuatro del artículo 77. “Los que están discutiendo son los partidos políticos, es el gobierno, me parece que es claramente político”, indicó.



De todos modos, Risso señaló que si alguien fuera a denunciar este hecho no hay una sanción establecida, puesto que no hay antecedentes.