Schipani sobre propuestas del FA: “Ya las había hecho Ciudadanos hace 20 días”

El diputado del sector Ciudadanos del Partido Colorado Felipe Schipani dijo que está de acuerdo con muchas de las medidas planteadas por el Frente Amplio para atacar la carestía y la situación económica actual porque "ya las había hecho Ciudadanos hace 20 días".

"Obviamente las respaldamos, porque son propuestas nuestras, a las que el FA se suma, y lo valoramos", dijo este martes el diputado a La diaria. En diálogo con El País, Schipani detalló este miércoles qué puntos tienen a favor y cuáles no están en sintonía.



"En cuanto a las transferencias monetarias, en la propuesta que hicimos establecimos aumentar la tarjeta Uruguay Social para que personas en situación de vulnerabilidad lo puedan recuperar. También proponen un aumento inmediato de salarios públicos, cosa que está contemplada por la Coalición. Planteamos un bono para pasivos y jubilados que reciben jubilaciones más bajas… Muchas otras ya habían sido planteadas por la coalición, como la eliminación del IVA de la canasta", detalló el diputado.

Sobre la medida propuesta por el Frente Amplio para bajar el precio de los combustibles, Schipani opinó que "no es una propuesta eficiente ni está bien fundamentado cómo se puede llevar a cabo". "No podemos garantizar de aquí a un tiempo prudencial un precio, eso va a depender de los grandes productores"; "No es una política focal para los sectores más vulnerables", explicó.

"Buenas intenciones"

El senador nacionalista Jorge Gandini también se refirió a las medidas presentadas por el FA ante el Poder Ejecutivo; cree que son "un listado de buenas intenciones, pero no dice como se costean".



"Algunas tienen un alto costo económico en materia de renuncias fiscales y de dedicación de recursos, que hay que saber de dónde salen, porque, obviamente, si hay que financiar eso a través de renuncias fiscales o dedicaciones presupuestales nuevas, eso aumenta el déficit fiscal que empuja la inflación, y la inflación le pega a los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados, es un círculo vicioso que también hay que romper", expresó el senador a través de un comunicado a la prensa.



Para Gandini, las propuestas "son bienvenidas" y valora mucho el intercambio. "Se instala un espacio de diálogo directo entre el presidente del partido de la oposición y el Presidente de la República, eso es muy destacable", dijo.



Entre otras cosas, el Frente Amplio propone "la eliminación del IVA" a 19 productos alimenticios, al supergás y que se mantenga el precio de los combustibles hasta fin de año.



"Da para analizar, hay algunas medidas que compartimos, hay otras que hay que estudiarlas mejor. El Fondo de Estabilización de los Combustibles es una medida compartible, pero hay que saber de dónde sale. Cuando lo hicimos para la energía eléctrica, cuando había exceso de producción y exceso de ingreso, se guardaba para cuando había sequía, y en lugar de prender las centrales termoeléctricas para generar combustible y aumentar la tarifa, se sacaba el dinero de allí", manifestó Gandini.

Además, el senador expresó que hay temas dignos de discusión que no se plantean entre las propuestas del FA, como la formación de precios.



"El Frente Amplio en ese comunicado descalifica por insuficientes y tardías las medidas del gobierno. Lo mismo nos dijo cuando tomamos medidas en plena pandemia, y lo mismo nos dijo con las vacunas, y al final los hechos nos dieron la razón. El gobierno tiene que gobernar, tiene que medir cada una de las consecuencias de sus decisiones y mover todas esas perillas al mismo tiempo", cerró.