El sartorismo se rearma con un “tapado” y Juan no piensa en candiatearse en 2024

Irrumpió en el Partido Nacional, fue la sorpresa en la interna de 2019, captó dirigentes de otros grupos blancos, despertó fuertes enojos de sus pares y logró entrar al Senado en su debut electoral. Pero luego de la transición de 2020 el movimiento de Juan Sartori comenzó a perder dirigentes, legisladores, y varios de los que lo apoyaban salieron públicamente a criticarlo con dureza.

Hoy el sartorismo planea rearmarse con la incorporación de “un tapado”. Su líder saldrá a hacer campaña para defender la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero no está en sus planes volver a postularse a la presidencia en 2024.



El joven empresario y político uruguayo no tiene planes de abandonar la actividad partidaria. Sí trabaja en nuevas alianzas dentro del Partido Nacional para intentar conformar un “ala de fuerte peso wilsonista” que se convierta en una opción real frente al sector herrerista, hoy mayoritario entre los blancos.



Alem García y Juan Straneo son los dos fieles escuderos que tiene Sartori en Uruguay mientras él atiende sus asuntos fuera del país. “Juan se fue hace poco y por una cancelación de un vuelo no está acá en Montevideo. Debería de estar en el este; él tiene una chacra y la verdad que por cancelación imprevista no está acá”, comentó a El País García.

El referente del grupo Todo Por El Pueblo, lista 880, dijo que el objetivo central y único por el momento es la campaña para defender la LUC. “Va a participar Juan (Sartori) y también lo harán del primero al último de los dirigentes que están en los 19 departamentos”, agregó.

El tapado.

Los diputados Álvaro Dastugue y Pablo Viana, la exsenadora Verónica Alonso y Marcelo Maute Saravia son algunos de los dirigentes de mayor exposición que abandonaron el sartorismo. Varios de ellos, arrepentidos de haber apoyado a Sartori en la campaña de 2019.



Pero García asegura que el grupo sigue “sólido” y con referentes en todos los departamentos. Comentó que los que se fueron “no son dirigentes importantes en la estructura”, y que en el cierre del año organizaron una reunión por videoconferencia con Sartori, donde por la cantidad de anotados se debió hacer en dos tandas.



“Hay gente que me parece que pretende exhibir al sector como prácticamente en desintegración, y es exactamente al revés. El Partido Nacional y las agrupaciones no están solo en Montevideo. Lo público y lo que trasciende es lo que está en Montevideo. Vamos a participar de una reorganización que se va a dar por lógica dentro del Partido Nacional”, comentó.

Incluso adelantó que ya trabajan en la incorporación de nuevas figuras, algunas de ellas de peso según dijo, que no están en conocimiento del resto de la dirigencia blanca.



“Por supuesto que tenemos nuevas incorporaciones. Hay un tapado. Pero lo vamos a anunciar oportunamente. Tenemos figuras importantes, especialmente una que viene a través de una vieja relación de quien habla y del Movimiento Nacional de Rocha. Pero no quiero hablar de estrategias en virtud de candidaturas”, declaró García.

Ninguno de los dos referentes del sartorismo quiso opinar sobre las salidas de sus correligionarios. “No puedo opinar. Cada uno valora los actos y su conducta. No emito juicio de valor contra ningún compañero. Ellos saben lo que hicieron. Yo respeto a todo el mundo”, dijo García.

¿Sartori 2024?

Juan Sartori llegó a Uruguay a fines de 2018, y en solo unos meses logró desplazar al histórico dirigente nacionalista Jorge Larrañaga y a su sector Alianza Nacional a un tercer lugar en la interna.



Pero el potencial electoral que cautivó en la elección interna no se vio reflejado luego en la elección nacional. Sartori sí pudo conseguir un asiento en el Senado, y dos en Diputados: Viana y Dastugue, que luego se desvincularon.

A la hora del armado del gabinete, Sartori dijo que no pediría cupos, y de hecho tampoco solicitó lugares para sus dirigentes en el gobierno. Sí se le ofreció la presidencia de la delegación uruguaya a Alem García en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).



Los dirigentes herreristas saben que Sartori perdió peso político y estructura, pero dan como un hecho que el senador volverá a insistir por una revancha en 2024 en su anhelo por la presidencia de la República.



Sin embargo, eso no está en los planes de Sartori hoy. Tampoco planea hacer una inversión millonaria como la que destinó para la pasada campaña electoral. Por eso trabaja en alianzas con otros grupos políticos, identificados con el wilsonismo, para conformar un sector más amplio y apoyar a la figura que más se destaque y quiera cancha para competir.



“Hoy Juan Sartori es un senador de la República y no está pensando en su candidatura. No es candidato. Juan hoy no es candidato; en su momento veremos”, repitió García.

Straneo dijo que a él sí le gustaría que Sartori volviera a presentarse, pero entiende que los planes del empresario son otros. “Yo, como dirigente, sí lo quiero. Quizás él con una visión más realista diga de ver la coyuntura y la situación. Entiendo que es una opción necesaria para el partido y debería estar, pero es muy temprano hoy”, dijo a El País.



Straneo opinó que los blancos están viviendo un nuevo escenario político tras el fallecimiento de Larrañaga. Destacó el rol de Carlos Daniel Camy en Alianza Nacional, y el “fuerte liderazgo de Sergio Botana”, además del crecimiento de Jorge Gandini con Por La Patria.



“Nos interesa sobre todo fortalecer esa ala wilsonista con esos compañeros: Más País, Alianza Nacional. Como el herrerismo tiene su fortaleza, ver de fortalecer ese bloque wilsonista para dar una alternativa partidaria y tener un Partido Nacional con diversidad y distintas opciones”, detalló el senador suplente de Sartori.