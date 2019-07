El sartorismo fija fecha para su primer congreso nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras un intenso primer semestre que terminó con el segundo puesto en la interna nacionalista, el multimillonario empresario Juan Sartori se tomó unos días para descansar y recargar baterías antes de iniciar una nueva campaña, ahora mirando a octubre y con el objetivo de concretar su bancada parlamentaria.

Sartori inició sus vacaciones en Mallorca (España), siguió en Suiza y termina en Londres (Inglaterra), antes de volver a Montevideo el próximo viernes.



Una vez que aterrice en suelo uruguayo, Sartori definirá con su entorno más cercano la realización del primer congreso nacional de su movimiento, dijeron a El País fuentes del sector.



En ese congreso participarán todos los dirigentes y convencionales del grupo político y se definirán los principales temas que piensan llevar al Parlamento si logran tener senadores y diputados.



El congreso será en agosto, aunque Sartori definirá si es antes o después de la convención nacionalista del próximo 10 de agosto.

Bancada.

El líder de Todo por el Pueblo dijo que ahora es el momento de organizar el movimiento que ha creado, desde el punto de vista formal. “Hoy tenemos candidatos departamentales, tenemos convencionales departamentales, tenemos militantes y gente trabajando en todo el territorio”, afirmó Sartori, en declaraciones que difundió su equipo de comunicación.



En el congreso “se va a formalizar el movimiento, se va a validar una carta orgánica y se va a conformar la mesa política con las autoridades”, indicó Sartori.



Y adelantó: “Se van a empezar a discutir los temas programáticos que nos gustaría plantear en una futura bancada parlamentaria, en futuras acciones departamentales y en las intendencias que mañana nos tocaría tener, para tener un plan para cada uno de los departamentos”.



Sartori encaró su campaña con una sola papeleta nacional en las elecciones internas. Pero varios de sus dirigentes entienden que están en condiciones de presentar dos listas al Senado en octubre. Esta semana activarán las conversaciones para resolver cómo armar la campaña electoral.

Juan Sartori regresa a Montevideo el próximo viernes. Foto: Gerardo Pérez

Según el acuerdo firmado tiempo atrás para el ingreso de la senadora Verónica Alonso a la precandidatura de Sartori, la dirigente blanca iba a ser la número dos en su lista. El pacto incluía al diputado Álvaro Dastugue liderando la lista a la Cámara de Diputados de Montevideo.



En una entrevista con El País, Sartori confirmó el pasado 7 de julio que encabezará una lista al Senado y aseguró que va a asumir la banca pero dijo que planea ser senador de una manera diferente.



“Yo no soy un profesional electoral. Entonces lo que menos me interesan son esas negociaciones electorales. Yo estoy desde ayer trabajando en seguir creciendo y seguir presentando las ideas que tenemos y en avanzar a las próximas instancias”, indicó Sartori. El empresario aseguró que va a liderar su corriente: “Para mí (la prioridad) hoy es liderar la próxima instancia, que es la elección parlamentaria. Después será liderar las elecciones departamentales a la intendencia. Después, será seguir liderando el movimiento para tener el máximo de propuestas que lleguen al gobierno. Yo me veo como un líder de este movimiento político a muy largo plazo, y no necesariamente en qué cargo voy a ocupar o dónde me voy a acomodar”.



Pero en las últimas semanas tuvo algunos problemas y cortocircuitos. Como cuando la periodista Magdalena Herrera, exeditora del portal Ecos (propiedad de Sartori), reconoció en el programa En la mira de VTV que recibió instrucciones del comando de campaña de Sartori con la intención de "atacar" al entonces precandidato Luis Lacalle Pou. "Me venían del comando de campaña de Sartori (no del comando de comunicación) del número dos, de Oscar Costa, y me decían: 'de hoy en más tenés que publicar una nota por día que te vamos a mandar’”.