Sartori y la postura de Uruguay sobre Venezuela: "Una vergüenza internacional"

Juan Sartori, candidato al Senado por el Partido Nacional, le trasladó al presidente colombiano Iván Duque su rechazo al voto de Uruguay en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

En su cuenta de Twitter, el exprecandidato a la Presidencia por el Partido Nacional escribió: "Hoy en Nueva York fui testigo de la vergonzosa política exterior de Uruguay. Nuestro país fue el ÚNICO en votar contra el TIAR. Con esta posición, Uruguay se coloca en contra de toda la comunidad internacional y legitima nuevamente el régimen venezolano y su tragedia humanitaria".

Sartori se encuentra en Nueva York donde mantiene encuentros con líderes políticos y empresariales. El líder de Todo por el Pueblo participó el lunes de varias conferencias y encuentros, entre ellas la que tuvo con Duque en la Sede de la Sociedad de las Américas y Consejo de las Américas.

Sartori coincidió además con el expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera en la Cumbre Anual de Concordia 2019 que se realiza en el Grand Hyatt Nueva York, en la que intervienen anualmente líderes empresariales, de gobiernos y de organizaciones sin fines de lucro y en la que dialogan sobre estrategias de desarrollo social.

El lunes los países miembros del Tratado de Río (TIAR) acordaron en Nueva York imponer sanciones contra miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La resolución fue aprobada por 16 países, pero Uruguay votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo.

Sartori señaló que "es una vergüenza internacional que Uruguay sea el único país en votar en contra de una sanción a Venezuela".

"La resolución aprobada establece que los países miembros podrán sancionar, extraditar y congelar activos de miembros del régimen de Maduro que participen en el narcotráfico, actividades terroristas, delincuencia organizada y violaciones de derechos humanos. Es lo que hace tiempo se reclama de Venezuela que vive la peor crisis humanitaria de la región. No se entiende por qué nuestras autoridades se esfuerzan en ir contra la corriente y no considerar la opinión de tantos uruguayos que repudian el régimen de Maduro. No hablamos sólo de uruguayos afines a los partidos de oposición, hablamos de integrantes del Frente Amplio que lo han hecho público. No se entiende, el porqué de exponernos a todos y quedar representados tan mal en la reunión del TIAR", añadió Sartori.

El lunes el Grupo de Lima, compuesto por 13 países latinoamericanos más Estados Unidos y Canadá, también discutió la situación de Venezuela en una reunión en la sede de la ONU, donde el grupo expresó su disposición para adoptar nuevas sanciones contra el régimen de Maduro para favorecer una transición, pero aclaró que debía ser "sin el uso de la fuerza".

Las reuniones privadas que llevará adelante Sartori en Nueva York, se realizarán en el marco de la instancia de la Asamblea General de la ONU, que se inaugura este martes a las 9:00 y que tiene como lema principal ¨Impulsar los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la acción contra el cambio climático y la inclusión”.