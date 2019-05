Sartori a Vázquez: "Que se dejen de tanta ironía y que se pongan a trabajar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato blanco Juan Sartori ya realizó varias promesas durante su campaña. Sin embargo una de las más criticadas fue la idea de generar 100.000 puestos de trabajo y hasta el presidente Tabaré Vázquez se pronunció al respecto e incluso ironizó sobre el asunto.



"Capaz se pueden proponer todas la calles en bajada, o que de las canillas salga leche", dijo Vázquez este jueves en Colonia en el marco de la inauguración del Hospital Colonia, en declaraciones a la prensa.

En el mismo departamento estaba Sartori cuando salió al cruce del presidente y aseguró: "Que se dejen de tanta ironía, de hacerse los graciosos y que se pongan a trabajar porque los resultados no son buenos".



"Hablando de promesas incumplidas yo me acuerdo de alguien que decía 'vamos a bajar las rapiñas 30%' y subieron un 50%, me acuerdo de que los mismos decían 'no vamos aumentar los impuestos' y subieron como nunca", expresó el precandidato.



Sartori indicó además que "todavía les quedan una cantidad de meses de gobierno" y por tanto pidió: "Hagan algo porque todos los meses se pierden miles de puestos de trabajo".

Vázquez usó el mismo ejemplo que Talvi, que respondió: "Ojalá me copie alguna idea más" By Guillermo Lorenzo Vázquez usó el mismo ejemplo que Talvi, que respondió: "Ojalá me copie alguna idea más" MIRA TAMBIÉN Vázquez usó el mismo ejemplo que Talvi, que respondió: "Ojalá me copie alguna idea más"

"Sobre promesas incumplidas pueden hablar porque ahí tienen mucha mucha experiencia, pero que nos dejen a nosotros trabajar por el futuro del país", agregó. La respuesta de Sartori a Vázquez llegó durante una gira nacional que realiza el precandidato y que inició este jueves.