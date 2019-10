Sartori a Talvi: "No escucho a Manini, que tiene casi los mismos votos, quejarse tanto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Sartori, candidato al Senado por el Partido Nacional, criticó a Ernesto Talvi, candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, por "quejarse tanto".

"No me gusta esa gente que lo único que hace es criticar todo. Tenemos que encontrar coincidencias y tratar de negociar para llevar adelante un consenso", dijo el empresario en diálogo con "Desayunos informales" (Canal 12) en referencia a un futuro gobierno de coalición.



"Estamos votando al presidente de la República y él, en último caso, decidirá lo que se hace. Una cosa es el Ejecutivo y para eso vienen estas elecciones. Todos los comentarios de quienes no pueden llegar a ser presidente de la República, son absolutamente secundarios. Esos candidatos que hoy no llegan al balotaje, son senadores, son representantes parlamentarios", señaló.



Además Sartori se mostró confiado en que el Frente Amplio y el Partido Nacional se disputarán el gobierno el 24 de noviembre en segunda vuelta.



Consultado sobre la insistencia de Talvi por querer debatir con los también candidato Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, contestó que el líder blanco "tiene todo el derecho de debatir con quien quiera y principalmente con el Frente Amplio, que son los dos partidos que van a ir en el balotaje".



"Yo no escucho a Guido Manini Ríos, que tiene casi los mismos votos que el Partido Colorado, quejarse tanto", valoró.



"Talvi empezó en la vida política hace poco tiempo. Tiene un 15% de intención de voto, más o menos al mismo nivel que Manini Ríos por lo que dicen las encuestas. Es un socio fundamental para el Partido Nacional, como todos aquellos a los que apoye la gente. En octubre hay que ver a quiénes quiere la gente que escuchemos", añadió.

Su rol en el Senado

"Quiero hacer cosas desde el Poder Legislativo para reactivar la economía y el empleo. Hay una ley de emprendedores, que dice que si se asegura un mínimo de inversión o de generación de empleo, pueden tener exoneraciones por unos diez años, por ejemplo. Me gustaría impulsar leyes que tengan un impacto rápido", explicó.



Su relación con Verónica Alonso

Luego de que el sector "Todo por el Pueblo" exigiera que Alonso no use el sublema en las listas de Esperanza Nacional, Sartori fue consultado por esta decisión: "Muchos políticos me advirtieron del armado de las listas. Y sí, es un momento complicado, porque nadie queda contento. Yo adopté una estrategia: primero, mirar la matemática electoral en base a quién votó mejor. La otra manera es en base a la coherencia política: qué equipos queremos formar hacia adelante. Y la última es que si no se ponen de acuerdo, decido yo y seguimos para adelante".



"Surgieron las listas de las que nadie estaba al tanto de Verónica Alonso. Dijimos que eso era inaceptable. Primero quitamos el sublema y le dijimos a Verónica que arreglara con su gente y bajara esas listas. Paramos ese problema y seguimos adelante. Alonso quedó en el mismo lugar al Senado. Ahora Álvaro Dastugue y Alonso ya no tienen una alianza electoral, pero siguen bajo mi paraguas", añadió.

Sueldo

En agosto, Sartori aseguró que donará su sueldo si es electo como senador. Ahora explicó cómo lo hará: "Cada tres meses voy a elegir una causa que necesite apoyo económico y visibilidad, y le donaré mi sueldo. Un proyecto de ley que presenté tiene que ver con eso: con las organizaciones que a diario hacen del rol del Estado. Quiero que estén exoneradas de algunos tributos y tarifas. Hay organizaciones que tienen muchos gastos y no pueden cumplir con su tarea social. Tenemos que apoyar desde la vida política esos temas".

"Vivir sin miedo"

Sartori volvió a insistir en que votará el plebiscito "Vivir sin miedo" impulsado por Jorge Larrañaga: "Creo que es un buen instrumento. Pero creo que podemos resolver la inseguridad con los instrumentos que tenemos hoy. Me parece una buena señal apoyar tener más instrumentos, que después pueden usarse o no. Si se aprueba es porque la gente quiere que se use".