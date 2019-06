Sartori contra una suba de impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato presidencial nacionalista Juan Sartori se preguntó ayer en Tacuarembó si los blancos no están cansados de perder lecciones. En el marco de una gira que también lo llevó a Cerro Largo, el político millonario pidió un “último esfuerzo” a sus militantes para ganar las elecciones internas de los blancos.

En torno a la coyuntura por la que atraviesa la actividad agropecuaria Sartori dijo que si no se reducen los impuestos “no va a ser posible aumentar la actividad y aumentar la recaudación”.



“Es al revés, subiendo más los impuestos estamos matando toda actividad económica y ninguna capacidad de recaudación futura. Lo lógico es tener condiciones que no asfixien a las empresas, que no asfixien al trabajador y haya una nueva motivación por trabajar. Eso va a llevar a más recaudación, más inversión y muchos mejores números en todos los aspectos”, sostuvo.



El sector agropecuario, dijo, es uno de los más golpeados por los costos internos, “por estos impuestos que les puso el gobierno que les da la espalda. Dicen que está bien, que no hay nada que cambiar. Pero nosotros estamos escuchando a la gente y reconociendo que hay realmente un problema que hay que atender inmediatamente”, dijo, y agregó: “Estoy cansado de escuchar gente que se va a Paraguay, que se va a operar en otros lugares porque hay mejores condiciones, cuando toda nuestra gente sabe cómo hacerlos más productivos. No podemos seguir perdiendo talentos, motivación e inversiones que se van a otros países”.



En cuanto a su propuesta de crear 100 mil puestos de trabajo, Sartori dijo que no los crearán ellos en caso de ser gobierno, sino que desde el gobierno se van a generar las condiciones para que la gente invierta, para que las empresas abran y para que las empresas quieran contratar a más gente. “Una economía que funciona, genera puestos de trabajo y oportunidades para todos. Y eso es lo que queremos”, afirmó.



También volvió a hablar de la unidad del Partido Nacional y dijo que se debe dar el ejemplo. “Este 30 de junio se juegan muchas cosas. Tenemos que ya, en esta primera instancia, ser un ejemplo de cómo nos comportamos, de cómo vamos a gobernar.”