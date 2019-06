Sartori: "Sorprende cómo cambian cuando uno pasa de apoyar financieramente a ser compañero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato nacionalista Juan Sartori dijo esta mañana que hay otros precandidatos del partido que están "en pánico" por su postulación. "Me parece un reflejo de la realidad...No es contra nadie, pero refleja lo que mucha gente siente", sostuvo.

En diálogo con el programa No Toquen Nada de Del Sol FM Sartori habló de las críticas y "ataques" que recibe y dijo que "hay gente que se siente dueña de la política, de los electores, de los asientos donde están y es algo que no me parece bien".

El precandidato fue consultado en un pasaje de la entrevista sobre las declaraciones que recientemente realizó Luis Lacalle Pou (el precandidato contó que hace un par de años Sartori lo había llamado por teléfono para apoyarlo), y dijo: "Yo siempre he donado a los candidatos del Partido Nacional. Aporté para Lacalle Pou y también a (Jorge) Larrañaga. Doné como UCG, que es la empresa que tengo acá en Uruguay, pero siempre he participado y apoyado. Por eso me sorprende, no tengo nada contra los otros candidatos, son compañeros de partido, y me sorprende cómo cambian las cosas cuando uno pasa a ser un compañero político en vez de alguien que apoya financieramente".

Sartori dijo que la manera en que viene realizando la campaña "funciona y estamos trabajando bien" y por eso no responderá a las críticas y "ataques" que recibe.



Agregó que desde su equipo no salió ninguna campaña "sucia" y que la línea "es seguir trabajando con la gente sin responder a lo que dicen los demás".