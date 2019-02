Sartori sin señal en recorrido por el interior: criticó a Cosse y la "falta de inversión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No se puede hablar por teléfono en casi ninguna ruta del país sin que se corte”, dijo el precandidato nacionalista Juan Sartori en pleno recorrido por el interior de Uruguay y lanzó críticas contra la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse, quien fue ministra de Industria y expresidenta de Antel.

Sartori criticó las dificultades que hay en las comunicaciones en algunas zonas. Dijo que "en esta gira que he iniciado por el interior, en los centros poblados más pequeños y alejados de las capitales, he quedado hablado solo más de dos minutos y me doy cuenta que se cortó. Y eso es falta de inversión. Y si la exministra Carolina Cosse afirma que está bien, como lo hizo cuando fue a Melo la vez pasada, es porque está detrás de un escritorio en Montevideo”.

El precandidato a la Presidencia emprendió una gira que lo está llevando a localidades pequeñas del departamento de Tacuarembó entre ayer martes y hoy miércoles.



Ayer en Pueblo Ansina, de Tacuarembó, habló con El País y dijo que “no hay duda que las comunicaciones por celular no pueden mantenerse, esto ocurre en casi todas las rutas por donde circula la mayoría de la gente, esta es una realidad que estoy viviendo en carne y hueso. Desde la carretera no se habla y a esta altura debería esta mejor que la población del interior esta desmotivada, gente abandonada. Abandonada del sistema político y la falta de trabajo, que es una frase que se repite en todo el país”, aseguró, "con tanta inversión que se ha hecho”.