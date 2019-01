Sartori sale a recorrer el país y tiene agenda

Según se informó en su entorno, Sartori y su equipo ya tienen definida una intensa agenda que llevará al nacionalista desde esta semana hasta fines de febrero a recorrer todo el país.

Sartori apuesta a la construcción conjunta de un programa de gobierno, el cual será el resultado de los más de 350 encuentros y charlas mano a mano previstas con distintos grupos de uruguayos en los 19 departamentos del país.

En esta primera etapa de su campaña, el nacionalista ya concretó la semana pasada más de 20 encuentros en distintos barrios de Montevideo y Canelones, donde el tema trabajo, seguridad y educación son los primeros que los uruguayos ponen sobre la mesa. Además presentan propuestas conjuntas para su solución.

El plan de todos.

"Esta primera etapa de la campaña, como dijimos, ha sido de recorrer y de escuchar. Hoy la gente está preocupada por un par de cosas que para mí son prioridades. La primera es el trabajo, hay muchos jóvenes que estudian y después no consiguen trabajo. Hay gente que trabaja y a pesar de eso con su sueldo no llega a fin de mes, otros que reciben jubilaciones y tampoco les da para pagar más que impuestos y medicamentos. Entonces hoy, ¿cómo puede hacer un país donde no se consigue trabajo y quienes tienen trabajo casi que no les da para vivir?, ahí tenemos un gran problema", expresó el precandidato.

El otro problema, continuó "del cual todos hablan, es la inseguridad. En cada lugar donde fui me cuentan de un episodio horrible, trágico, relacionado con robos o con problemas de delincuencia, ese es un problema que hay que resolver ya, que están sufriendo todos los uruguayos".

"Vamos a seguir los recorridos, tenemos una agenda que hasta fines de febrero para recorrer todo el país y de ahí van a surgir las preocupaciones pero también las soluciones que la gente quiere que propongamos. Entonces ese plan, que yo llamo El Plan de Todos es el que vamos a seguir trabajando en estos meses y de donde van a ir surgiendo una cantidad de propuestas, sobre todo las prioridades que queremos darle a nuestro gobierno", concluyó el precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional.