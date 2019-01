Sartori se reunió con Sanguinetti y recibió un consejo

El precandidato por el Partido Nacional, Juan Sartori, se reunió hoy con el expresidente Julio María Sanguinetti y resaltó los "buenos consejos" que recibió del exmandatario de cara a las elecciones de 2019.

"Fue una reunión para conocernos. Yo dije que me iba a reunir con todos y para mi fue un honor reunirme con Sanguinetti quien tiene mucha experiencia que me puede servir. Recibí buenos consejos", resumió Sartori a la salida del encuentro.



¿Pero qué consejo recibió?



Sanguinetti fue quien lo reveló minutos después a la prensa en la puerta de su casa. "Le dije que como joven que viene del mundo empresarial, donde ocurre todo muy rápido, y lo de él ocurrió rápido, mire que el mundo de la política requiere paciencia y tiempo".



El expresidente colorado dijo que tuvo "una charla amable" con Sartori a quien definió como "una figura joven aun no definida", que tiene "un gran optimismo". Además dijo que "la ventaja del señor Sartori es que se introduce en un partido tradicional" y eso para Sanguinetti "es importante porque es afirmativo institucionalmente".