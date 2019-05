Para Sartori, restringir el acceso de precandidatos al PN sería "un grave error"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Sartori respondió este lunes a raíz de la nota que publicó El País donde se informa que los blancos tienen decidido cambiar el estatuto debido a su ingreso.

“A raíz de las perspectivas que surgieron en esta elección, tras el período electoral puede haber un planteo respecto a un cambio de estatuto”, señaló Beatriz Argimón, presidenta del Directorio nacionalista, a El País.

Sobre la tarde, el precandidato marcó su postura y recaló que cualquier decisión del Partido Nacional de restringir la participación de personas sería "un grave error".



"El Partido Nacional que yo quiero en el futuro es un Partido Nacional moderno, abierto a la sociedad, que sea un reflejo justamente de la sociedad. De esa vocación que cualquiera puede tener mañana de querer aportarle a nuestro partido. Cualquier idea que tenga como objetivo restringir la participación en nuestro partido, el partido de las libertades, de cada uno que quiera aportar al Partido Nacional, creo que sería un grave error", expresó de acuerdo a lo difundido desde su comando de campaña.

"Me gustaría que encontremos las maneras de abrirnos más a la sociedad: cómo ayudar a que participen más quien tenga ganas de hacer política en nuestro partido y a la visión que tenemos del país. No creo que sea algo contra Sartori. Es algo que no tiene ningún sentido de esa vieja política de querer guardarse las decisiones en las cúpulas de los dirigentes en vez de justamente abrirlas a la legitimidad de la gente", añadió.

Por último, Sartori recalcó: "Nuestro partido tiene que estar abierto para ser renovado constantemente por la sociedad que es la única que legítimamente puede elegir cuál es el futuro de nuestro partido".

"No me gustaría nada que interfiera nada con esa idea en un partido que aspira a ser gobierno hoy y por muchísimos, muchísimos mandatos más", finalizó.