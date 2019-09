Sartori reflotó la idea de crear 100 mil empleos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De gira por el interior en el marco de la presentación de las listas a Diputados de Todo por el Pueblo, el líder del sector Juan Sartori reflotó su propuesta de campaña para las elecciones internas de crear 100.000 puestos de trabajo.

“Perdimos 16 mil puestos de trabajo en el último trimestre. Si el próximo gobierno no genera por lo menos 100 mil puestos de trabajo, no va a haber solucionado el gran problema actual que es el desempleo en todo el país”, indicó.



También abordó la problemática del desfinanciamiento del sistema de seguridad social y sostuvo que generar esa cantidad de empleos “significa más de 200 millones de dólares de entradas adicionales al BPS, por gente que hoy no está aportando, no está trabajando, y que generaría una nueva entrada al sistema”, dijo y agregó: “La solución al tema de la seguridad social, es más actividad, más trabajo, más aportes, y más dinamismo. No es seguir recortando hasta que no quede nada”, declaró.



Recordó que hoy en día el país tiene el desempleo más alto de las últimas décadas, el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años. “No son ideologías, no son discursos, son números reales de la situación de hoy. Y la situación es el resultado de políticas de Estado y nada más que eso”. También reiteró que se deben bajar los precios de la energía.