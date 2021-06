Sartori propone multar a los partidos que tengan corruptos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Juan Sartori presentó un proyecto de ley por el cual propone que en los casos en que la Justicia condene a un político por corrupción, el partido al que pertenezca el imputado pague la multa correspondiente en la pena del delito.

“El sistema político tiene que dar señales claras cuando se trata de transparencias”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

El sistema político tiene que dar señales claras cuando se trata de transparencia. Hoy presentamos a los senadores un proyecto de ley que plantea que si un partido político tiene un integrante condenado por corrupción, la multa se extienda económicamente al partido que adhiere. — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) June 15, 2021

La iniciativa busca modificar un artículo de la Ley Anticorrupción, en donde se establecería que “el partido político no podrá reputar la obligación ni excusarse de ella”, y que la norma debe comprender a “sujetos pasivos que revistan la calidad de funcionarios públicos por designación directa o de particular confianza (...) o cargos públicos de proclamación por parte de la Corte Electoral”.

El proyecto también propone agregar en el artículo 37 de la 18.485 que cuando no se cumpla con el pago de multas ante condenas de delitos contra la Administración Pública, los partidos políticos no accedan a la financiación estatal, “como medida especial para que no sea una norma decorativa”.

En la exposición de motivos, la iniciativa de Sartori asegura que, entre otras finalidades, se procura que a la condena judicial y social inherentes en los casos de corrupción, cobre dimensión la “consecuencia política” del hecho.