Sartori propone llevar las cárceles al interior

Juan Sartori propone vender los establecimientos donde están las principales cárceles de Uruguay y construir cuatro prisiones modelo en medio del campo, donde los presos puedan trabajar y hacer tareas de rehabilitación durante el cumplimiento de su pena. Esa y otras propuestas fueron presentadas por el precandidato del Partido Nacional en un cóctel organizado en el Grand Hotel de Buenos Aires, donde convocó a uruguayos residentes en la capital vecina y argentinos con intereses en Uruguay.

El empresario, que en esta primera etapa de la campaña está enfocado en escuchar propuestas de la ciudadanía, se mostró preocupado por la situación de la seguridad en Uruguay. Para dar un ejemplo, contó que durante su recorrida por el país charló con un muchacho de 21 años que “con mucha transparencia” le dijo que roba para vivir porque no tiene trabajo. “Además me dijo que roba porque no lo agarran nunca y cuando lo hacen, lo sueltan”, afirmó Sartori en el encuentro. Y contó que cuando cae preso está “mucho mejor” que en su casa, ya que “hay televisión, celular” y está “con la mitad de sus amigos en la cárcel”.



Sartori dijo que la Policía “mira para el costado” porque sabe que no hay voluntad política para respaldar a los efectivos contra los delincuentes. También presentó reparos sobre el sistema judicial, ya que considera que “no funciona” como debe. “O se demora años para poner una sentencia o se emiten fallos que después no se cumplen”, explicó, y citó el caso del joven que participó en los incidentes por el G20 que cumplió la pena después de irse de vacaciones a Valizas.



“Hay que hacer una reforma carcelaria. Las cárceles están en el medio de la ciudad y eso genera un montón de problemas. Se podrían vender porque están en terrenos muy caros en la ciudad y armar cuatro cárceles modelo con seguridad absoluta en el medio del campo”, afirmó.



“Además los presos podrán aprender un oficio y rehabilitarse en serio. Es algo para lo que no se precisarían muchos recursos y dejaría un impacto muy bueno”, sostuvo Sartori.



Y agregó: “Ahí hay una propuesta concreta que, además, respaldaría a la Policía en serio en su accionar, aunque habría que hacer alguna reforma técnica. También contar con un sistema judicial que se transforme con el manejo de tecnología. Eso puede implementarse rápidamente y tener consecuencias positivas contra la inseguridad”.

Apoyo de Tinelli.

El precandidato blanco realizó una presentación de una hora ante unos 100 espectadores, que formularon varias inquietudes.



También dio entrevistas a varios medios en Buenos Aires, como el diario Clarín. El conductor argentino Marcelo Tinelli tuiteó la nota y escribió: “Un gran tipo Juan!”. Sartori y Tinelli se conocen: son vecinos en José Ignacio, según dijeron a El País en el entorno del precandidato nacionalista.

Además, Sartori dijo que propondrá que exista un diputado que represente a los que viven fuera de fronteras, como sucede en Italia. “Viví mucho tiempo en el exterior y no es cierto que los uruguayos no sepan lo que pasa acá. Es más, quizás estén más informados que el resto”, indicó.



Cuando se le preguntó quiénes lo acompañarán en su proyecto político, indicó que pretende sumar gente de todos los partidos “que tengan ganas de sumar y capacidad para asumir un cargo”. Eso lo antepuso a las propuestas de varios dirigentes del interior que le dan su apoyo a cambio de un cargo. “Varios, en la recorrida por el interior, querían algo porque tienen 1.000 o 5.000 votos y no creo que tenga que ser así”, lamentó el empresario.

Lacalle Pou lidera la interna y el empresario entra al podio

El senador Luis Lacalle Pou mantiene su favoritismo entre los votantes del Partido Nacional de cara a la elección interna, según la última encuesta de la empresa Factum a la que accedió El País.



El precandidato del sector “Todos” lidera la intención de voto con un 57%. El líder de “Alianza Nacional” Jorge Larrañaga aparece segundo con 19%.



La sorpresa en esta medición fue el ingreso del debutante Juan Sartori en el podio de la intención de voto. El empresario millonario logra adhesiones entre los votantes de 13%, superando a Enrique Antía (6%) y a Verónica Alonso que registró un 4%.



Quien no aparece en la medición es el precandidato Carlos Iafigliola quien también competirá en la elección interna.



“Hay cosas que quedan claras: Lacalle Pou consolidado como primero y Larrañaga como segundo. La sorpresa es Sartori que de la nada logra este posicionamiento. Lo que no se sabe si es la novedad que genera el impacto y se queda ahí, o si crece porque efectivamente atrae electorado. Es algo nuevo, con perfil distinto y generó una campaña de expectativa que hizo ruido. Del “Quién es Juan Sartori” a hoy se ha hecho muy conocido y eso es clave”, analizó el director de Factum, Eduardo Bottinelli, al ser consultado por El País.