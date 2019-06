Sartori propone aplicar un seguimiento a delincuentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Hot people” o “personas calientes”, así denominó el precandidato del Partido Nacional Juan Sartori a su décima medida para combatir a la delincuencia en la que propone realizar un seguimiento de aquellas personas con “profusos” antecedentes penales que incluya la “averiguación de sus medios de vida”.

Sartori presentó ayer en su sede de comando de campaña en Plaza Independencia sus propuestas en materia de seguridad pública, entre ellas, plantea activar un Sistema Nacional de Coaliciones Comunitarias, mejorar la formación y equipamiento de la Policía, reformar el Código del Proceso Penal (CPP) y crear una Policía especializada para combatir nuevos delitos.

Para llevar adelante este proyecto, Sartori cuenta en su equipo con el comisario mayor (r) Washington Cruz, que se desempeñó como policía en Rivera, en Tacuarembó y llegó incluso a ser comisario de la Seccional 25ta de Chacarita de los Padres en Montevideo. Cruz que desde noviembre de 2016 se presenta en su cuenta de Linkedin como “asesor de un precandidato presidenciable”, señaló a El País que “nosotros nos conectamos con él en noviembre, le propusimos nuestro plan y ahí nos fuimos madurando y llegamos a esto”.

Sartori dijo que al recorrer el país, “en todos los sitios me dicen lo mismo, me piden soluciones eficaces contra la rapiña, los crímenes violentos, la extorsión, los secuestros, el narcotráfico y los delitos sexuales”. El empresario devenido recientemente en político, apuntó que “tienen razón” porque tenemos un país “peligroso” y “vulnerable”. Añadió que “los uruguayos no merecemos vivir con miedo, todo lo contrario, merecemos un país confiado, sereno, enfocado en lograr sus metas de progreso y desarrollo”.

Él y su equipo proponen 15 medidas: descentralizar la Justicia (instalando fiscalías en los sitios en los que ocurren más delitos); apoyar el accionar policial; ejecutar las leyes (de Falta y de Vagancia; Mendicidad y Estados Afines; solicitar identificación; registrar vehículos, etc.), modificar la jurisdicción territorial; y reducir los efectos “negativos” del CPP (implementar una herramienta de evaluación de riesgo universal en la Justicia).

Por otro lado, también propone “legislar” la problemática de los motochorros en base a la “evidencia internacional y al banco de buenas prácticas”, garantizarle a la Policía la autoridad legítima y legitimada, establecer comisarías rurales y fortalecer las ya existentes. En es-te último punto, establece que las “comisarías de contexto críticos tendrán entre 100 y 120 policías”.

Finalmente, propone investigar a las denominadas “personas calientes” o “hot people” (en inglés), con “profusos” antecedentes penales estableciendo un sistema de georreferenciación. Además, buscará controlar las fronteras y las rutas, creará “coaliciones comunitarias” entre los gobiernos locales, la academia, las asociaciones civiles y prensa y fortalecerá la prevención en salud mental, entre otras estrategias.

Su equipo de seguridad pública liderado por Cruz también plantea cambios en el sistema carcelario, desde su conducción hasta en su infraestructura. Por ejemplo, propone “tomar el mando y el control total de los establecimientos carcelarios con una estrategia progresiva sectorial” y que en cada edificio no haya más de 500 personas privadas de libertad. Su proyecto de reinserción implica desarrollar “el autoabastecimiento general” para que cada privado de libertad pueda producir “sus propios alimentos e insumos”.

Pero Sartori también plantea ocuparse de la prevención y el tratamiento de drogas. Para eso propone la formación de “coaliciones comunitarias” como un “vehículo para unir” a los jóvenes, padres, vecinos, empresas, comerciantes e instituciones públicas y privadas, entre otras.

"Vivir sin miedo"

En medio de su presentación, Sartori anunció que respaldará la propuesta de su contendiente blanco Jorge Larrañaga, que propone habilitar una consulta popular para que efectivos militares cumplan tareas de patrullaje, entre otras medidas. “Quiero reconocer el esfuerzo de Jorge Larrañaga, al haber recogido 405.000 firmas que avalan su propuesta de reforma constitucional para mejorar la seguridad ciudadana”, dijo el precandidato.

“Por eso, anuncio mi respaldo a esa iniciativa, y una vez que gane la candidatura me comprometo a ensobrar su propuesta. La asumimos como parte del acervo programático del Partido Nacional para las próximas elecciones. Pronto los uruguayos viviremos sin miedo”, señaló. Sartori señaló también que coincide con todos los planteos realizados por los vecinos en sus giras por Montevideo y el interior del país. “¿Quién puede estar en desacuerdo en que los delincuentes cumplan toda la pena a la que fueron condenado? ¿Quién puede estar en desacuerdo con un combate más eficaz contra las bocas de pasta base que se encubren tras la ficción de una casa familiar, cuando son realmente centros de distribución de drogas y guaridas donde se cometen otros delitos?, se preguntó.

El precandidato rechazó preguntas de la prensa que buscaron profundizar sobre las propuestas más polémicas, por ejemplo, la que pretende georreferenciar a las personas con varios delitos penales. En su lugar, quien sí atendió a los medios fue Cruz, que admitió que se debe cambiar la seguridad pública y se mostró nostálgico al recordar su trabajo con el exdirector Nacional de Policía, Julio Guarteche.