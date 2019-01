Sartori: "La muerte de otro policía, revela la necesidad de cambios urgentes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato del Partido Nacional Juan Sartori realizó una recorrida por los departamentos de Colonia y Soriano, y aprovechó para referirse al asesinato de un policía que tuvo lugar este miércoles en el barrio La Blanqueada.

“La inseguridad es uno de los temas por el que los uruguayos no pueden esperar un solo día más”, indicó y marcó distancia de la campaña “Vivir Sin Miedo” del senador Jorge Larrañaga.



“No creo que sean necesarios más instrumentos para arreglar el problema, necesitamos que la Policía pueda actuar y que no exista como ahora el sentimiento de impunidad por parte de los delincuentes, como hoy que a plena luz del día van y matan a un policía”, indicó.



Además el precandidato sostuvo que el problema se extiende al sistema carcelario y al Poder Judicial.



“Se ha perdido todo el respeto a la autoridad pero además el sistema judicial no siempre funciona y el sistema carcelario termina siendo la universidad del crimen, en lugar de un sitio de rehabilitación. Todo eso tiene que cambiar, pero se empieza por apoyar firmemente el accionar de la Policía”, señaló Sartori a El País.

Empleo.

Por otra parte el precandidato nacionalista se refirió a la falta de empleo en las ciudades y pueblos por los que realizó el recorrido en el marco de su campaña.



“En esta zona agrícola por excelencia, la gente está preocupada porque las fuentes de trabajo que se perdieron no vuelven. Existen ejemplos de que muchos productores se han ido a producir a otros países porque no estamos generando las condiciones en un sector que siempre fue de los que funcionó en nuestro país”, advirtió Sartori.



“Eso ha dejado a muchísimos pueblos del interior, como he visto en estos días, con mucho desempleo. Donde no tienen ni idea sobre qué hacer, sobre todo los jóvenes que han estudiado y trabajado en el sector y hoy se encuentran desocupados. Esa situación la estamos viendo en todo el territorio y cada día es peor”, afirmó.



Sartori dijo no entender cómo aún existen prejuicios desde la ciudad respecto al campo. “No entiendo ese enfrentamiento de algunos, porque si le va bien al campo le va bien al país entero”, expresó.

Costo.

Sartori arremetió contra el costo de combustibles y la carga tributaria como obstáculos para el desarrollo de empresas y la generación de empleo.



“El problema son los costos de producción. Algunas variables -como puede ser el combustible- no se generan por el precio internacional del petróleo sino por culpa de la ineficiencia que hace que tengamos uno de los combustibles más caros de la región al igual que la energía eléctrica”, sostuvo.



“Lo mismo que la carga impositiva que quizás cuando los números daban se podía sobrellevar. Hoy siguen los mismos impuestos pero los commodities están un 50% abajo, por eso ya no se puede pagar”, agregó.



El empresario consideró que para la generación de puestos de trabajo no es necesario crear “fórmulas complicadas” y que la clave pasa por bajar la carga tributaria y generar una serie de estímulos.

“Siempre fuimos un país atractivo para la inversión. Es imperioso insertarnos en tendencias globales y buscar industrias nuevas, pero lo cierto es que hoy no somos competitivos como país y las inversiones van a donde más les sirve”, indicó.

Interna.

Sartori entiende que la campaña recién comienza y que aún falta mucho. No le preocupa aparecer lejos de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga en las encuestas. En una rueda prensa en la que estaba con el exdiputado Alem García, comentaron que históricamente quien encabeza las encuestas, termina desgastándose y no gana la interna.Como ejemplo, pusieron lo que pasó en las últimas tres elecciones del Partido Nacional.



“La campaña recién empieza. Creo que cualquier dato que se tome 5 meses antes de la elección ha sido históricamente irrelevante y no ayuda en nada a prever los resultados. Con mi candidatura empezamos hace menos de 5 semanas y recién estamos en la etapa previa de armar una estructura nacional, hacernos conocer en todo el país y llevar las propuestas a todos los rincones", dijo.



"Es la manera distinta que tengo de hacer política y estoy en el camino de hacerla de manera auténtica sin preocuparme mucho de los demás”, explicó el precandidato y agregó: "Dentro de tres o cuatro meses veremos cómo está la situación”.