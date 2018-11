Sartori llegó a Uruguay y dijo que mantendrá reuniones para evaluar precandidatura

El empresario Juan Sartori arribó a Uruguay esta mañana y al salir por la sala VIP del aeropuerto de Carrasco afirmó que mantendrá reuniones para definir si es o no precandidato a las elecciones 2019.

Sartori, que este año se afilió al Partido Nacional, dijo en rueda de prensa que comparte las "ideas y valores históricos" del partido. Además anunció que "esta semana" va a reunirse con "gente que se contactó y me mandó mensajes para estudiar y escuchar" porque las decisiones "no las tomo de un día para otro". "Yo hasta ahora voy a escuchar y pasar estas dos semanas entendiendo una cantidad de cosas; me voy a reunir con todas las personas que tenga tiempo y si puedo con los detractores que quizás no entendieron bien la información o no me conocen", dijo Sartori.



En este sentido se preguntó "qué pasa" si decide lanzarse en campaña. "Si cualquier uruguayo que quiere al país quiere participar en la política, ¿eso es malo? ¿Lo van a dañar, lo van a criticar, van a salir sin que vaya a contestar o confirmar como lo hicieron en las últimas semanas?", preguntó a la prensa.



Sartori afirmó que le "llamaron muchísimo la atención" los "ataques y críticas de muchos dirigentes políticos". "No creo que la política tenga dueño en Uruguay. Algunas personas parece que lo ven de esa manera", cuestionó.

"Hasta ahora mi interés es escuchar y estudiar cuáles son los problemas del Uruguay", dijo el empresario y agregó: "Hasta ahora soy un uruguayo con mucho amor por mi país, que tiene ganas de estudiar lo que está pasando y ver si tiene capacidad de proponer".



Consultado sobre UAG, la empresa agropecuaria de la que formó parte en el directorio y cuya deuda fue calificada como "irrecuperable" por el Banco República (BROU), Sartori dio que "fue una de las grandes inversiones en el agro, que generó mucho empleo y pagó muchísimos impuestos, que está en un momento difícil por lo que todos sabemos por cómo está el sector agrícola en Uruguay, pero está haciendo los mejores esfuerzos para salir adelante. Yo estoy muy orgulloso de esa empresa. Me llamó la atención que se use un rumor político para hablar mal de una empresa que es muy importante y que yo apoyo muchísimo".