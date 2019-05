Sartori llamó a no responder a hostilidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato del Partido Nacional Juan Sartori celebró ayer el resultado de la encuesta de Factum que lo ubica segundo en intención de voto dentro del Partido Nacional y llamó a sus seguidores a redoblar el esfuerzo y los alertó para estar atentos a las “emboscadas que intentarán desde la oscuridad empañar el constante crecimiento de su candidatura”.

Para el precandidato “las encuestas se comienza a reflejar el sentir de miles y miles de uruguayos que ven en nuestras propuesta una esperanza a sus problemas reales, como el de tener un buen empleo, vivir dignamente y de construir entre todos un país mejor”.

No obstante la buena noticia para sus intereses, el novel político llamó a sus militantes “ a no bajar los brazos, redoblar el esfuerzo y a no entrar en el barro que nos quieren hacer entrar desde el día uno”.

“Se vienen tiempos difíciles, ya estamos al tanto de varias emboscadas y juegos sucios que nos están preparando. Lo vienen haciendo desde el primer día, sin dar la cara, mandando a amigos y familiares a operar sin disimular, subestimando la inteligencia de los uruguayos”, advirtió el precandidato.

“El establishment está nervioso, preocupado. No entiende qué pasa con nuestra candidatura y nuestra forma de hacer política. Quizás porque no se logra ver que el mundo cambió y no entienden los problemas reales de los uruguayos”, expresó Sartori.

Además alentó a sus militantes a “no entrar en el juego” y seguir adelante con una campaña distinta, limpia y en contacto directo con la gente, “priorizando por sobre todas las cosas la unidad del Partido Nacional y la construcción de un primero de julio que debe encontrarnos juntos y fuertes para ganar las elecciones en octubre”, concluyó.

Encuesta

Luis Lacalle Pou afianzó su liderazgo en la interna del Partido Nacional de cara a las elecciones internas y se posiciona primero con el 50% de intención de voto fuera de todo margen de error, mientras que por primera vez Juan Sartori (23%) pasó a ocupar el segundo lugar siguiéndole Jorge Larrañaga (19%), Enrique Antía (8%) y Carlos Iafigliola (0%), según la última encuesta de Factum divulgada ayer por el politólogo Oscar Bottinelli y el sociólogo Eduardo Bottinelli.

En el caso de Sartori que sobrepasa a Larrañaga cabe destacar que el resultado de la encuesta divulgada por Factum se encuentra dentro del margen de error que va entre 1,6% y 3,2% (según el modo de medición que se realice).