Sartori a Larrañaga: "Me preocupa más de dónde viene la financiación de los partidos"

El Partido Nacional sigue transitando horas de tensión a poco más de un mes para que se llevan a cabo las elecciones internas.

Tras una reunión con los dirigentes de COFE, en rueda de prensa, Juan Sartori aprovechó para responderle a Jorge Larrañaga. Este martes en la mañana, en entrevista con No Toquen Nada (FM del Sol), el líder de Alianza Nacional aseguró que "hay que limitar (el autofinanciamiento de la campaña electoral) porque si no el fondo de la billetera es el que termina teniendo impacto en el tema electoral".

Consultado al respecto, Sartori aclaró que "le da igual" y recalcó: "Yo juego con las reglas de hoy, con la ley de hoy".

"Si se quiere cambiar a futuro todos los candidatos se adaptarán a las reglas de mañana. Las reglas de juego están claras. A mí me preocupa más de dónde viene la financiación de los partidos, de los candidatos, creo que ahí hace falta muchísima más transparencia. Ahí sí me gustaría un poco más de transparencia y creo que sería bueno tener una ley que sea más organizada, que esté más claro el financiamiento de los partidos políticos", explicó.



"Creo que en la política, como en la mayoría de las cosas en la vida, no es un tema de plata, es un tema de hacer las cosas bien, comunicar las cosas bien, y me parece una mala excusa a veces para quienes no les está yendo muy bien en las encuestas o en una votación", dijo.

Ante la posibilidad de que se cambie el estatuto del Partido Nacional para ser precandidato a raíz de su abrupto ingreso, contestó: "Creo que tratar de trancar la legitimidad que le da la gente a un partido o a un candidato sería un grave error. Yo hablé de los que se sienten dueños de la política o dueños de los partidos".

Por último, Sartori señaló que "quien viva en este país en los últimos cinco meses lo puede ver de manera bastante clara". "He sido el candidato más criticado desde el primer día. Pero no me molesta mucho porque en realidad demuestra que no soy más lo mismo, que estoy haciendo algo diferente, y cuanto más me critica un cierto sistema político más me apoya la población", finalizó.