Sartori irá al Foro Económico de Davos: "Es una oportunidad para representar a mi país"

El precandidato por el Partido Nacional Juan Sartori anunció este lunes a través de su oficina de prensa que viajará a Suiza para formar parte del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos (Suiza) desde hace casi 30 años.



"Es una oportunidad para representar a mi país en el ámbito empresarial, de organizaciones no gubernamentales y político más importante del año", indicó el precandidato y agregó: "Para mí lo importante es representar bien a Uruguay para traer inversiones y que se transforme en empleos productivos que tanto necesitamos."



Según Sartori durante el encuentro se tratarán "tendencias globales" de las que "Uruguay no puede quedar al margen". El político consideró que se debe demostrar que Uruguay está presente en la escena internacional.

En el comunicado donde se anuncia la presencia del precandidato blanco en Suiza se indica que "compartirá reuniones con distintas personalidades del mundo de la política y el comercio". El País consultó con quiénes se encontrará Sartori, pero desde declinaron dar más detalles sobre este punto por el momento.

Las ausencias

Este año el Foro está marcado por las ausencias ya que Theresa May -primera ministra del Reino Unido-, y Emmanuel Macron -presidente de Francia- anunciaron que no participarán. Sin embargo la gran falta será la del mandatario estadounidense, Donald Trump.



El presidente canceló su visita por el cierre parcial de la administración en Estados Unidos en su batalla para forzar al Congreso a financiar un muro en la frontera con México. Ni siquiera habrá delegación estadounidense en Davos, en la que estaba prevista el secretario de Estado Mike Pompeo y el del Tesoro Steven Mnuchin.



Por otra parte, en el sector latinoamericano quien faltará es el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien que no se puede "despegar del trabajo".



Quienes sí irán son los presidentes de Brasil (Jair Bolsonaro), Colombia (Iván Duque), Ecuador (Lenín Moreno), Perú (Martín Vizacarra), Paraguay (Mario Abdo Benítez) y de Costa Rica (Carlos Álvaro Quesada).

Entre los temas a tratar se encuentra el cambio climático, que según una encuesta es el tópico que más preocupa a los participantes, y la situación actual de Venezuela.