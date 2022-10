Sartori no irá a citación de la Jutep y presentó inconstitucionalidad por declaración jurada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Juan Sartori faltará nuevamente a una audiencia a la que fue citado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y presentó un recurso de inconstitucionalidad “de la norma legal” que lleva a la Junta a pedirle la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, expresó el legislador en un documento al que accedió El País.

“Por comunicación de hace unas horas, se me convoca a audiencia para el día de mañana, viernes 14 de octubre, a la hora 14. Actuación que se aparta de las normas del debido proceso, ya que es de orden que las notificaciones a audiencias en cualquier orden, se realicen con la razonable antelación”, apuntó el senador en el escrito elevado a la Jutep.



También señaló el hecho de que la actual presidenta del organismo, Susana Signorino, está de licencia y anunció su renuncia al cargo. “Queda de manifiesto que se me convoca a un órgano desintegrado, lo que obviamente, no me ofrece garantías (…) Es como si se convocara a una persona a un Juzgado sin que esté el Juez. ¿Dónde se ha visto? El error queda en evidencia, y, precisamente, no contribuye al prestigio de esa Junta”, aseguró.

Además, afirmó que ha presentado tres escritos ante el organismo, pero que “no se ha proveído a ninguno de los petitorios de referencia”, lo que “no corresponde”.



Sartori resaltó que en una comunicación de la Jutep se mencionó que “se constató el faltante de la declaración jurada de su cónyuge”, y aseguró que “conforme al criterio de interpretación legal, sentido natural y obvio de las palabras según el uso general de las mismas, resulta más que claro que se admitió como válida y completa” su declaración personal. “El llamado ‘faltante’, no es otro que la declaración de mi esposa”, indicó.



En este sentido, Sartori pidió que “se tengan presentes las irregularidades de orden procesal" que indicó y "se tomen las debidas providencias”, y que “se provea enmendando el error, ya que no es procedente que se” le convoque “a un órgano desintegrado”.



Además, pidió que “se provea como corresponde a los petitorios de los escritos” que ha presentado y que se tenga presente su “total cumplimiento” respecto a su declaración jurada.



“En virtud del recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte de Justicia, (se solicita que) se suspendan estas actuaciones hasta tanto se expida el órgano judicial competente”, concluyó el senador.