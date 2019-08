Sartori dijo que con Lacalle son "de los pocos líderes políticos de esta generación"

Juan Sartori dijo que la Convención Nacional donde se proclamó la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón "fue un momento muy importante para el Partido Nacional".

"Después de una interna muy dura y con muchos enfrentamientos, era importante demostrar que todas las corrientes del partido tienen mucho que aportar y están dispuestos, a pesar de sus diferencias, a trabajar juntos para llegar al gobierno", señaló en diálogo con "Doble click" (Del Sol).

"Votamos el programa único porque nos parece que es el mejor programa de todos los partidos" dijo Sartori que además aclaró que "todas las corrientes del partido tienen ideas que no están y eso nos da una bandera para justamente mañana poder proponer cambios legislativos".

Respecto a la tarjeta Medicfarma, una de sus propuestas de campaña y que hoy no aparece en el programa único, sostuvo:" La vamos a seguir impulsando porque es una propuesta realizable y corresponde a una necesidad absoluta que vemos en una franja de la población tan importante como lo son los jubilados".

Sartori explicó que "es una prioridad" porque significa "implementar en la sociedad algo que unos tienen y otros no".

Sobre la reunión que mantuvo con Lacalle Pou la semana pasada, subrayó que "era necesario e importante".

"Pasamos varias horas hablando y aclarando una cantidad de temas que quizás le habían molestado a él y me habían molestado a mí. Era la primera etapa que podíamos hacer para empezar a trabajar juntos. Dejamos superado una cantidad de diferencias y estamos dispuestos a aportar", contó.

"Somos (con Lacalle Pou) de los pocos líderes políticos de esta generación. Somos gente de unos 40 años y vemos el mundo de una manera similar: más dinámica, más abierta. Encontramos una cantidad de similitudes y coincidencias", agregó.

Por otra parte, respecto a una eventual banca en el Senado, recalcó que le gustaría ser un "legislador pragmático". "Ya han visto durante la campaña que hice las cosas de una manera muy diferente. Para mí es importante ver la realidad y estar en contacto con la gente".



CONFLICTO EN ECOS

"No es fácil estar en la política y al mismo tiempo ser dueño de un medio de comunicación"

"Ecos está trabajando perfectamente bien y los periodistas están contentos", dijo.



"Fue simplemente algo empresarial donde se dio un cambio de editor y funciona todo espectacularmente", agregó.



"Es difícil esa relación porque, por ejemplo, el otro día hubo una nota que no me gustó y me enojó un poco. Entonces: o llamo y se me enoja y un periodista o no llamo y me enojo yo. La mejor manera para mí es mantenerme al margen y dejarlos trabajar como lo hice a lo largo de todos estos años", añadió.