Sartori busca tender puentes con Lacalle Pou pensando en octubre

Juan Sartori, el precandidato que se ubicó segundo en la elección interna del Partido Nacional en medio de acusaciones cruzadas de “campaña sucia”, está empeñado en sanar las heridas con el candidato electo, Luis Lacalle Pou, pensando en octubre.

El político comenzó ayer una gira por varios departamentos con el propósito de reunirse con dirigentes de su sector, “Todo por el pueblo” , y agradecerles su trabajo durante la campaña electoral.

En ese marco y con respecto a los enfrentamientos que hubo durante la campaña para las elecciones internas, Sartori dijo que es hora de “pasar la página. Yo no soy un hombre de rencores: competimos, logramos una votación histórica, y sobre eso estamos trabajando hacia adelante. Yo siempre he dicho que estamos dispuestos a trabajar con quien pueda aportarle al país más allá de lo que haya dicho o me haya criticado de la manera más dura”.

En ese mismo sentido el político subrayó: “Yo no soy de esos que anda con rencores o preocupado de lo que dijo uno u otro, sino realmente lo que estamos haciendo hoy es desarrollando un movimiento sólido que viene cada vez con más fuerza”, afirmó.

Con respecto a su relación con Lacalle Pou, dijo: “Estoy seguro que vamos a poder tener una relación importante. Para nosotros es muy importante que nuestra corriente, por su votación, por el respaldo que tiene en la población, sea reconocida y legitimada en todos los ámbitos de nuestro partido”.

Explicó que “ahora se están empezando a juntar todos los equipos técnicos de todos los candidatos para poder presentar un programa de gobierno común del Partido Nacional y espero que podamos aportar muchas de nuestras ideas y propuestas extraordinarias que han hecho nuestros técnicos”.

Agregó que sus técnicos ya están en contacto con el equipo de Lacalle Pou y agregó que su objetivo es “tratar de juntar fuerzas y poder llegar al gobierno el año que viene”.