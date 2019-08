Sartori: "La ausencia del Estado en seguridad es algo que desmotiva muchísimo a la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exprecandidato blanco Juan Sartori visitó Toledo Nuevo (departamento de Canelones) y habló sobre uno de los aspectos principales en la agenda de todos los políticos: la seguridad.

El empresario escuchó las quejas de varios vecinos que se acercaron para reclamar por la inseguridad, según informó la prensa de Sartori a través de un comunicado.



"Acá la gente no puede dejar las casas durante el día sin que las roben, sin que pase algo. Es una situación que no podemos permitir que siga de esta manera. La gente quiere una solución ya, no mañana”, afirmó Sartori.

El líder de "Todos por el Pueblo" consideró que la ausencia del Estado que se ve en el tema de la inseguridad “es algo que desmotiva muchísimo a la gente de Canelones”.



“Tenemos que hacer todo lo posible para demostrarles que el Estado está ahí. Darles garantías, seguridad, pero también para permitirles desarrollar sus oportunidades laborales y familiares”, puntualizó.



Por otra parte consideró que Canelones es un departamento con un área de mucho trabajo y dinamismo tanto económico como industrial y agrícola. "Hoy está decayendo, con gente que cada vez tiene menos ganas de esforzarse por tantos obstáculos, tantas trabas, tanto impuesto, tantas tarifas, tantos problemas para salir adelante”, dijo.