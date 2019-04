Sartori a Astori: "Si está al tanto de un caso de corrupción debería ir con la Justicia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, habló días atrás en un acto del Frente Líber Seregni y en un pasaje de su discurso dijo que actualmente hay que "defender a la política que la han venido hiriendo por corrupción, por demagogia o por superficialidades".



"Para cambiar al mundo también hay que saber cambiar la realidad. Nadie puede cambiar lo que no conoce. Queremos una América Latina que sea capaz de pararse frente a los casos de corrupción", agregó Astori aquel día.

El precandidato nacionalista Juan Sartori, en el marco de su gira que ayer sábado lo llevó hasta Maldonado, fue consultado por la prensa al respecto de las declaraciones de Astori y opinó que si el ministro está al tanto de un caso de corrupción, lo que debería hacer es llevarlo a la Justicia.

“Yo creo que si él está al tanto de un caso de corrupción tiene que inmediatamente ir y consultarlo con la Justicia. Creo que es lo que debería hacer”, sostuvo.

Y agregó: “Yo creo que es muy importante para generar esa confianza de la gente en la política, volver a un gobierno mucho más transparente y donde no tengamos episodios como esos que todos conocemos y de los cuales nuestro país ha sufrido muchísimo, como esos casos de corrupción que el Ministro estará más al tanto que yo”.



Y respecto al gobierno Frente Amplio en general, Sartori dijo: “Tengo la impresión que ya han aceptado el fracaso en muchos aspectos, como en la inseguridad, como la generación de empleo y ahora estamos simplemente en una nueva campaña donde el mismo partido que está en el gobierno y que tuvo las decisiones y los resultados que todos sabemos, sigue diciendo que está todo bien y que hay que seguir haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, no me sorprende esa posición, pero nosotros tenemos una que es distinta”.