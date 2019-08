Sartori aseguró que donará su sueldo si es electo como senador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Sartori aseguró que en caso de acceder al Senado donará su sueldo. "No persigo, en la vida política, ni los cargos ni un sueldo, por lo que no hay ninguna duda de que eso no va a ser una motivación. El sueldo del senado lo donaré porque no es un factor que a mí me interese. Luego veremos a qué instituciones", sostuvo.

En Florida, en la gira que está haciendo por el interior para acompañar a la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón, el líder de "Todo por el Pueblo" señaló que "estamos demostrando que la unidad es importante para nuestro Partido Nacional" y que los cortocircuitos que se generaron durante las internas son "normales".

"Hay que mirar hacia el futuro, dar vuelta la página y empezar a pensar en los problemas del país, que son más importantes que los problemas que hay entre los políticos", remarcó.

Asimismo, prometió que seguirá luchando para hacer realidad todas las propuestas que planteó en la interna: "Todas siguen siendo muy necesarias, como todo el plan para generar puestos de trabajo o lograr mejores jubilaciones y mejor situación de vida para nuestros jubilados".

Por último, consultado sobre la propuesta de Jorge Larrañaga sobre prohibir publicar encuestas hasta 40 días antes de las elecciones, contestó: "Me parece más importante hacer reformas parlamentarias y legislativas que atienda los grandes problemas del país hoy como son el trabajo, la inseguridad. Luego se verán otros problemas como estos, no me parecen de gran importancia nacional".