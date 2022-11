Santiago González defendió que no se investiguen chats de Lacalle y pidió no hacer “una novela de tuits”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, salió en defensa este miércoles de la decisión de que la fiscal Gabriela Fossati no acceda a los chats del presidente Luis Lacalle Pou con su excustodio Alejandro Astesiano.

El jerarca tuiteó que hay “un gobierno entero al servicio de la Justicia. Un presidente que da la cara desde el minuto uno. Un Ministerio del Interior que investigó en silencio y sin que nadie frene la misma. Una fiscal que trabajó con absoluta independencia. Se lo detuvo cuando y dónde se quiso”.



“Nadie, ni un integrante del gobierno defendió a esta persona. Esta presa en una cárcel común. Está todo a disposición de la Justicia todos los días. ¿Cuándo se van a dar cuenta que somos distintos? Tenemos un gobierno que da la cara. Dejemos a la fiscal trabajar en paz”, apuntó.

“Todos los que han violado la ley que vayan presos. Pero no hagamos de esto una novela de tuits diarios. Bajemos los agravios qué hay un gobierno electo por una mayoría y que está haciendo un excelente gobierno. Han traído estrategias del otro lado del charco y acá no andan”, concluyó el director de Convivencia.



Ante un comentario del politólogo José Gutiérrez, que le señaló que "no se puede investigar parte de los chats de Astesiano. Si no están metidos hasta el fondo, es inexplicable", Gónzalez replicó: "Sos politólogo, doy por descartado tu inteligencia. Las conversaciones son por su familia. ¿Estaría bien revelar su vida privada y la de la madre de sus hijos y de sus hijos y amigos de ellos? ¿Sos padre? ¿No pueden entender eso?".