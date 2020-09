Sanguinetti votó y dijo que con esta elección culmina "una situación extraña"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti votó este domingo sobre el mediodía en las elecciones departamentales y municipales y dijo que, a raíz de las consecuencias que trajo la pandemia del coronavirus, hoy "culmina una situación extraña".

"Es una jornada que culmina una situación extraña. Nunca hemos vivido una situación así: por las prórrogas, por la falta de movilización y los mecanismos tradicionales de una elección. Todos llegamos con ciertas perplejidades, pero con la alegría de votar", expresó.

"Este ha sido un año extraordinario, que no tiene ningún parangón y espero que no lo tenga nunca más tampoco", agregó.



Sobre la presencia de mujeres como candidatas, opinó: "Es algo normal y que se va a seguir dando. Eso ya está incorporado en la vida de el país. La mujer hoy en el Uruguay es mayoritaria en uno de los tres poderes del Estado, cosa que no es común en el mundo. De los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el judicial es mayoritariamente femenino ya. Quizás esta sea la última Suprema Corte de Justicia con mayoría masculina".



Por otra parte, Sanguinetti fue consultado sobre la Marcha de la Diversidad, que se realizó el pasado viernes y generó críticas de autoridades y el propio presidente Luis Lacalle Pou porque no se respetaron las normas sanitarias, y remarcó: "Creo que le erraron, faltaron los tapabocas".