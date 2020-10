Sanguinetti: "Tendríamos que hacer un matrimonio de conveniencia" con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti estuvo en el programa argentino "Comunidad de negocios", que se emite por LN+, y analizó los motivos de la llegada de argentinos hacia Uruguay a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. "Hay una doble verdad", dijo, porque "Uruguay está bastante caro en términos internacionales" y "la moneda argentina está muy mal".

Sanguinetti señaló que habría que "hacer un matrimonio de conveniencia" debido a que "Uruguay tiene más institucionalidad, pero la sociedad argentina tiene mucho mas brío en capacidad de iniciativa que la nuestra, que es mucho más 'quietonga'".

De acuerdo a lo expresado por Sanguinetti, las cuestiones impositivas que afronta Argentina pueden haber acentuado "un poco más" la condición migratoria, pero aclaró: "Nuestras sociedades siempre estuvieron mezcladas".

Asimismo resaltó que tanto argentinos como uruguayos cruzaron el Río de la Plata históricamente para migrar de un país al otro. También admitió que Uruguay tiene una acogida para capitales y ciudadanos extranjeros, pensada en términos generales, que puede resultar atractivo para los argentinos.



Sanguinetti hizo hincapié en que "hay una doble verdad". "Uruguay está bastante caro en términos internacionales y por otro lado es evidente que la moneda argentina está muy mal, algo que a mí realmente me duele", dijo.



"Todos sabemos que este artificio de los 200 dólares termina mal. La base de toda política económica es un factor psicológico que se llama confianza y si no la hay no puede haber inversión, ni crédito, ni una moneda creíble", explicó.



"Ese el gran tema de Argentina y si no se levanta va ser muy difícil una recuperación real como sí lo permitiría, sin ninguna duda, la capacidad de emprendimientos, de recursos y de gente que hay en el país (...) Nosotros somos un país bastante distinto. Uruguay tiene más institucionalidad, pero la sociedad argentina tiene mucho mas brío en capacidad de iniciativa que la nuestra, que es mucho más 'quietonga'. Tendríamos que hacer un matrimonio de conveniencia", explicó.



"A Argentina siempre le costó llegar por estos factores de politización, pero nunca termina de caer como lo haría cualquier país, por el tipo de gente que tiene", sumó.