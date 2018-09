Sanguinetti: "Si un comandante no tiene la confianza del gobierno, lo puede remover"

La oposición viene criticando la sanción que el gobierno impuso al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Y luego de que los blancos Jorge Larrañaga y Javier García, así como el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick salieran a expresarse en contra de la medida, ahora quien habló fue el expresidente colorado Julio María Sanguinetti.

A través de su cuenta de Twitter, Sanguinetti opinó que "aplicarle 30 días de arresto a la máxima jerarquía del Ejército es simplemente un intento de humillación a las Fuerzas Armadas".

Aplicarle 30 días de arresto a la máxima jerarquía del Ejército es simplemente un intento de humillación a las Fuerzas Armadas pic.twitter.com/vqSQAG7kHI — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) 11 de septiembre de 2018

Y agregó que "si un comandante no tiene la confianza del gobierno, lo puede remover".



Para el expresidente más allá de que en ocasiones se lo ha criticado desde su sector a Manini Ríos, el comandante en jefe del Ejército "en este caso tiene razón. Porque sus dichos, respetuosos, simplemente defendían los derechos de sus subordinados, hoy en estado de pobreza".

La sanción de 30 días de arresto a rigor fue por haber emitido expresiones políticas en las últimas semanas que le están vedadas.



Por ejemplo, días atrás criticó la reforma del sistema de retiros castrense y consideró que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no está bien informado respecto a sus efectos. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad", dijo en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM.



A fines de julio, en tanto, Manini Ríos había provocado polémica al recordar el asesinato en 1972 del coronel Artigas Álvarez, hermano del dictador Gregorio Álvarez.



El artículo 77 de la Constitución establece que los “militares en actividad”, entre otros, “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.