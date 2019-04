Sanguinetti sale a la cancha con la vieja guardia colorada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente y precandidato colorado, Julio María Sanguinetti, instó a sostener un debate por los contenidos del sistema educativo, y no solamente discutir acerca del presupuesto.

El sector Batllistas presentó los lineamientos económicos ayer en el primer acto del ciclo Ideas para el Gobierno 2020, y en las próximas semanas hará lo propio con otras áreas temáticas como la seguridad social, la salud o la educación. Y el sábado 25 de mayo concluirá el proceso con la presentación del programa en la casa del Partido Colorado.

Sanguinetti cerró una lista de oradores entre los que se contaron los exministros de Economía Isaac Alfie y Luis Mosca, el extitular del Banco Central Ricardo Pascale y el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Ariel Davrieux, así como los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin, quienes están entre sus referentes económicos más relevantes.

“A través de la economía están abiertos los desafíos que tenemos por delante”, sostuvo el expresidente colorado.

RELACIONADAS El grupo de votantes que se "alejó" del FA pero que la oposición no ha logrado atraer By Ángel Asteggiante El grupo de votantes que se "alejó" del FA pero que la oposición no ha logrado atraer El grupo de votantes que se "alejó" del FA pero que la oposición no ha logrado atraer Sanguinetti lidera la interna colorada y saca 43 puntos sobre Talvi, según encuesta By Guillermo Lorenzo Sanguinetti lidera la interna colorada y saca 43 puntos sobre Talvi, según encuesta Sanguinetti lidera la interna colorada y saca 43 puntos sobre Talvi, según encuesta

Y agregó que “todos coincidimos en que la educación es la transmisión de valores, el éxito, el republicanismo”, y que esa transmisión de los valores “de sentirse estando reconciliado con el país y no enojado con él”. Luego sostuvo que “los socialismos desgraciadamente, más allá de la ilusión con que fueron concebidos, solo han traído tiranía, corrupción, retraso y miseria”, y puso como ejemplo cercano en el tiempo el “mamarracho” del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Más tarde lanzó una arenga claramente dirigida a los militantes y simpatizantes del Partido Colorado, a quienes invitó a “encender la chispa”, y “que vuelva a prender el fuego en los viejos troncos”. Y afirmó: “Tenemos que volver a encender la chispa del Batllismo”.

Déficit

En el curso del evento, Davrieux advirtió: “No queremos una crisis, queremos que este gobierno se vaya tranquilo, pero estamos ante una situación angustiante”.

Y añadió que “si preguntan qué proyecto tiene cualquier sector del gobierno para la seguridad social, la respuesta es: no tienen”.

“El déficit del gobierno es más que toda la deuda externa desde 1830 a 2004. Ese año, al irse el último gobierno colorado, la deuda externa estaba en unos US$ 13.000 millones. En seis años tuvieron más déficit que la deuda acumulada en 170 años. Eso no es gratis. Estamos ante un problema grande”, alertó Davrieux.

En referencia a la reforma del sistema de seguridad social, como se ha planteado desde algunos sectores del Frente Amplio, Davrieux aseguró que “uno de los candidatos nos dice que no es necesario ajuste fiscal pero ahora nos dice que sí; otro nos dice que hay que aumentar los impuestos sobre el patrimonio; otro dice que no se puede ser austero, o sea que hay que seguir la fiesta; y el otro es hacer un acuerdo de todos los partidos para reformar la seguridad social”. Y apuntó: “Son cosas que pudiendo haber hecho no hicieron”.

En tanto, Alfie afirmó que hay que bajar el número de funcionarios públicos “pero naturalmente que sin despidos masivos”. Puso como ejemplo que eso se podría hacer “a través de un programa de retiros incentivados como se hizo en su momento”.

“El conocimiento hoy día está en el centro, por lo cual la educación es muy importante. El conocimiento es el ariete de la innovación”, afirmó luego Pascale.

Asimismo, el economista Michelin sostuvo que “financiar el déficit con deuda implica que lo van a pagar las futuras generaciones”.

Bafico, en tanto, añadió que “el problema principal del tema del empleo está centrado en los jóvenes” y también que “como país somos el peor de la clase en lo que se refiere a temas laborales”.

La próxima reunión de este estilo del sector Batllistas se hará luego de la Semana Santa.