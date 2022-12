Sanguinetti respalda a Manini Ríos y pide que se respete el fallo del INC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Era evidente que había una connotación política”, declaró el dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, a raíz de la discusión sobre si el matrimonio del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, eran colonos propietarios de campos en Artigas. El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) falló el viernes pasado que los cabildantes no tienen tierras vinculadas al organismo.

Sanguinetti señaló, consultado por la resolución de los directores, que es un “tema que se ha discutido mucho”. Y recordó que, cuando apareció la cuestión -y “más allá de lo jurídico que se venía”- le resultó “absolutamente extraño” que surgiera “después de 40 o 50 años” en los que el INC “nunca le había hecho la menor comunicación a alguien que se suponía que era un colono”.



El secretario general del Partido Colorado entiende que “hay que respetar” la resolución del directorio del instituto.



Los directores tomaron la decisión en base a tres informes. Dos que dicen que no es colono (uno lo presentó Manini Ríos en su defensa y el otro es de un especialista externo al INC) y otro que entiende que el senador sí lo es (este es de la sala de abogados del instituto).

La resolución del directorio tomó su tiempo porque los integrantes querían esperar al informe externo que solicitaron al catedrático de derecho agrario de la Universidad Católica del Uruguay, Horacio de Brum.



La Asociación de Funcionarios del INC (Afinco) rechazó ayer el fallo por encontrar que implica “un gravísimo precedente que afecta al patrimonio de la institución, que deteriora el vínculo de los servicios técnicos con la población colona y vulnera el legítimo accionar de un ente autónomo frente a pusilánimes presiones políticas”.