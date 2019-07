Sanguinetti reclamó a Talvi no dejar afuera a Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato colorado Ernesto Talvi abrió la puerta para integrar al presidenciable por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a un eventual acuerdo político de cara a noviembre, pero dijo que debe esperarse al resultado de la elección nacional.

Esto después que el expresidente Julio María Sanguinetti escribió el domingo en su columna de opinión en El País que “en principio no debería excluirse a nadie” de una coalición. “Es verdad que el general Manini ha formulado algunas declaraciones particularmente polémicas en el terreno de los principios, pero para eso -justamente- está el diálogo, que permite esclarecer”, apuntó.

Según informaron dos fuentes políticas a El País, sus declaraciones no cayeron nada bien en el círculo más íntimo de Talvi dado que, tras la victoria del 30 de junio, el propio economista ha reiterado que hasta no conocer el resultado de las elecciones nacionales, no está dispuesto a integrarlo ni a él ni al líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.



Talvi dijo ayer a El País que tiene “una posición clara”. Y explicó: “Primero apostaremos a consolidar a los partidos establecidos porque el país tiene por delante desafíos importantes”. Sin embargo, añadió que “esperaremos a octubre a ver qué representación tienen estos partidos y la compatibilidad con el proyecto país que pretendemos impulsar”.