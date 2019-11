Sanguinetti: "Los pronunciamientos corporativos no son buenos; tampoco los del PIT-CNT exhortando a votar en contra nuestra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, votó este domingo en el Instituto María Stagnero de Munar en el barrio de Cordón de Montevideo. Antes de sufragar, el colorado indicó que “las expresiones corporativas, sean militares, sean sindicales, o lo que sea, no son lo que hoy caben dentro del momento en el que el ciudadano se expresa individualmente”.

Así se refería al video del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que se dio a conocer hace horas en el que exhortaba a los miembros de las Fuerzas Armadas de no votar a la fórmula frenteamplista de Daniel Martínez - Graciela Villar.

"Los pronunciamiento corporativos no son buenos; tampoco los del PIT-CNT exhortando a votar en contra nuestra. Hoy deberíamos dejar de lado (este tema). No tengo que repudiar, no tengo que estar en esa situación", comentó.

Consultado sobre su llamada telefónica al presidente Tabaré Vázquez, Sanguinetti dijo que lo sentía como "un deber institucional y personal". Y añadió: "Ha sido un año de prueba para él, con situaciones difíciles y también para decirle que en medio de esta situación convulsionada tenemos un país en paz".