Sanguinetti: partido de Manini sacó votos

El expresidente Julio María Sanguinetti escribió en Facebook que la “irrupción de Cabildo Abierto”, el partido de Guido Manini Ríos, “desplazó un importante contingente de votantes de nuestra candidatura”.

Y que eso sucedió “a última hora” y cuando “la elección se había emparejado”.

No se tomará vacaciones.

Lejos de lo que piensan sus colaboradores, Sanguinetti no se tomará vacaciones luego de la intensa campaña política de casi un año.



“Muchachos, nunca me tomé ni me voy a tomar vacaciones!, Posibilidades nulas”, le respondió a quienes hicieron correr versiones en el sector Batllistas.