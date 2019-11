Sanguinetti y Manini se reunieron a solas para hablar sobre la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una reunión a solas entre el expresidente Julio María Sanguinetti y el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ayer en la casa del líder colorado en Punta Carretas sirvió para acercar posiciones entre las dos partes y preparar el terreno para el futuro.

Con el trasfondo de las negociaciones del documento base de la coalición, la reunión ocurrió en la residencia de Juan Zorrilla de San Martín a las 11 de la mañana y duró unos 45 minutos, según contó el expresidente colorado a El País.

¿Ernesto Talvi estaba al tanto del encuentro? “No, no lo sabía ni tenía por qué saberlo. Cada uno habla con quien corresponde”, respondió Sanguinetti, quien asumirá la secretaría general del Partido Colorado después del balotaje. Durante la campaña electoral Talvi marcó distancia de Manini y llegó a manejar la posibilidad de no integrar una coalición con el excomandante del Ejército. Sanguinetti también tuvo cruces y había dicho en agosto que votar a Manini “es un voto inútil, un voto perdido”.



La iniciativa del encuentro la adoptó Manini, quien llamó a Sanguinetti para conversar y el expresidente lo invitó a su casa. “Con mucho gusto lo hicimos dada la representatividad política que tiene”, relató. Hablaron sobre la actualidad, el acuerdo interpartidario así como las perspectivas de la coalición y “las concordancias necesarias” para llevar adelante el eventual gobierno liderado por Lacalle Pou, explicó Sanguinetti. No se centraron en las diferencias, según el líder colorado.

La relación entre ambos es antigua, aunque no son amigos. “Lo conocí de lejos cuando era oficial de mediano rango. Me lo indicó su tío, Carlos Manini Ríos, que era ministro mío (del Interior, en su primer gobierno)”, relató Sanguinetti. Después lo vio varias veces cuando era general e incluso tuvo una polémica pública, cuando Manini fue uniformado a una misa. Sanguinetti lo criticó por eso. “Esa discrepancia la resolvimos conversando”, recordó el expresidente. Ayer lo vio a Manini “con una actitud positiva, queriendo contribuir”. ¿Cómo ve el papel que asumiría el general retirado en la eventual coalición? “No tenemos que presumir ninguna intención, hoy está integrando el acuerdo sobre esas bases”, dijo Sanguinetti, quien piensa que no es momento de hablar de cargos. “Están vedados hasta después de la elección”, indicó.