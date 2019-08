Sanguinetti: Manini se “margina” de una eventual coalición de cara a un balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti cuestionó la intención del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos de “marginarse” de un eventual acuerdo político de cara a un balotaje luego de que el propio excomandante en jefe del Ejército Nacional advirtiera que no quiere que lo coloquen “en la misma bolsa que la oposición” si decide integrarse a una coalición.

Sus declaraciones realizadas la semana pasada en el semanario Crónicas molestaron a Sanguinetti, quien en la previa a la Convención del Partido Colorado advirtió el sábado que el voto de Cabildo Abierto “es un voto inútil, es un voto perdido”. Manini recoge 6% según la última encuesta de Equipos y 9,5% según Radar.



El enfrentamiento se reeditó ayer cuando el excomandante escribió en su cuenta de Twitter: “Sanguinetti ya está diciendo que el voto a Cabildo Abierto es un voto inútil. Si, es verdad, no es útil para seguir con más de lo mismo, no es útil para seguir con los privilegios de algunos, con la corrupción en el poder. Ya empezó la estrategia de los que se resisten a los cambios en serio”. El expresidente, en tanto, dijo a El País que comparte “todos los objetivos” de Manini. Pero después aclaró: “ocurre que justamente para luchar contra los privilegios y corrupción hay que formar un gobierno de coalición”.

Para Sanguinetti, Manini “se margina” porque “dice que no está dispuesto a conciliar de ningún modo con (Ernesto) Talvi, con (Luis) Lacalle y que no quiere que lo pongan en la misma bolsa, en la oposición”.



En este sentido, el exmandatario considera que la posición del general retirado tiene dos interpretaciones claras. Por un lado, que “no quiere entrar en el paquete opositor” y, por otro, que “hace poco útil el voto a Cabildo Abierto”. Sanguinetti es partidario de los acuerdos: “Los cambios precisan coalición, ¿cómo va a haber cambios si no se entra al gobierno?”.



Su posición no es nueva y contradice lo que piensa el propio candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, quien considera que no se debe permitir al partido de Manini sentarse a la mesa para sellar un eventual acuerdo de coalición, al menos, no hasta conocer su caudal electoral en las elecciones nacionales de octubre.

La bolsa.

Manini Ríos fue consultado el viernes pasado sobre la eventualidad de integrar un acuerdo. Contestó que lo que no quiere es que lo pongan “en la misma bolsa” de la oposición. Y explicó: “No queremos entrar en el mismo paquete que los blancos, colorados e independientes; tenemos propuestas que son nuestras”.



Sanguinetti no dudó en contestarle este sábado en un encuentro de Batllistas en Casa de Galicia. En ese marco, dijo que “el voto a Cabildo Abierto, es un voto inútil, es un voto perdido, porque alguien que se presenta a la elección nacional y asegura que no va a integrar el gobierno, le está dando un mensaje a la gente. Nosotros estamos para contribuir y construir un gobierno y Manini Ríos manifiesta que se va a quedar al margen. Él va a un camino de marginación que él mismo decide”.



Hace dos semanas, el expresidente consideró en una columna de opinión publicada en El País que “en principio no debería excluirse a nadie” de una coalición.



“Es verdad que el general Manini ha formulado algunas declaraciones particularmente polémicas en el terreno de los principios, pero para eso -justamente- está el diálogo, que permite esclarecer”, apuntó en esa columna.

Guido Manini Ríos. Foto. Gerardo Pérez

En ese entonces sus declaraciones no cayeron nada bien en el círculo más íntimo de Talvi. Tras la victoria del 30 de junio, el propio economista ha reiterado que, hasta no conocer el resultado de las elecciones nacionales de octubre, no está dispuesto a integrar a Manini ni al líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.



Consultado por El País, Talvi había señalado que tiene “una posición clara”. Entonces agregó: “Primero apostaremos a consolidar a los partidos establecidos porque el país tiene por delante desafíos importantes”. Sin embargo, añadió que “esperaremos a octubre a ver qué representación tienen estos partidos y la compatibilidad con el proyecto país que pretendemos impulsar”.



El domingo en el primer programa de Séptimo día de canal 12, Talvi dijo que siente más afinidad con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que con el de Cabildo Abierto. Además, planteó que una fuerza política como el Partido de la Gente deberá “demostrar su representación” en el mes de octubre.



Talvi afirmó que quiere conformar una coalición de gobierno de cara al balotaje, pero “si somos 578 se vuelve difícil gobernar”. “Yo preferiría que seamos pocos”, agregó el economista colorado.