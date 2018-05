Sanguinetti lanza su actividad en Montevideo

El exmandatario no buscará la Presidencia en la campaña hacia las elecciones nacionales, pero no descarta ser candidato al Senado.

Sanguinetti hablará junto al exdiputado Gustavo Osta en el Club Enrique López, en Ejido 873, entre La Cumparsita y Cebollatí. La reunión es abierta y se realizará mañana a las 19:30, "a iniciativa de los viejos amigos del barrio", indicó a El País. La semana pasada, el exmandatario señaló, que no tiene definido si encabezará una lista a la Cámara de Senadores: "Eso no está definido, ni está descartado. No deseo ser candidato, pero tampoco lo descarto hoy. Lo dirán los hechos. Yo razono de un modo político exactamente opuesto al de estos tiempos. Ahora la gente postula la candidatura y luego sale a ver si alguno lo apoya. Yo soy de la época en que primero se sale a trabajar, a recoger apoyos, y luego se lanza la candidatura si se dan las circunstancias", dijo.

Sanguinetti fue presidente de Uruguay de 1985 a 1990 y de 1995 al 2000. El pasado 6 de enero cumplió 82 años, por lo que, en caso de aceptar la posibilidad de ser candidato al Senado, afrontaría la campaña electoral con 83. En caso de ser electo, asumiría su banca con 84 años. Antes de ser presidente fue ministro y legislador.