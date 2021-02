Sanguinetti lamentó muerte de Menem, "un gran amigo" de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti lamentó este domingo la muerte de su homólogo argentino Carlos Menem a quien calificó como "un gran amigo" de sus país y un "hombre de paz" pese a las polémicas durante sus 10 años frente a la Presidencia.

"Fue un gran amigo de nuestro país y colaborador fundamental en la afirmación del Mercosur. Conocía nuestro país muchísimo, porque en sus tiempos de los rallys había conocido cada carretera y cada pueblo y hasta nuestra idiosincrasia", dijo a Efe.

Para Sanguinetti la irrupción en la vida política de Menem en Argentina fue "muy marcante" ya que cambio "radicalmente" lo que era la tradición peronista en cuanto se lanzó un programa "muy fuerte" de regulaciones y privatizaciones.



"Una vez me visitó cuando recién fue electo y yo estaba en la presidencia y me cuenta su programa de privatizaciones y regulaciones y yo le digo, ¿pero, Carlos, vos sos peronista, te votaron como peronista, y me estás hablando de privatizar lo que el general Perón nacionalizó?", expresó.



"Luego me dice, sí, porque si el general Perón estuviera vivo hoy también estaría con la privatización. Él hizo lo que había que hacer en aquel momento y yo voy a hacer lo que hay que hacer en este momento", continuó el expresidente uruguayo.



Asimismo, remarcó el carácter democrático de Menem a quien señaló y recordó como alguien "cordial, amistoso, alegre y afectuoso".



Sanguinetti subrayó que la relación durante los Gobiernos en los que ambos coincidieron fue "inmejorable" ya que, como detalló, se levantaba el teléfono y "cualquier conflicto o problema" que hubiera de inmediato Menem buscaba las soluciones.



El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) falleció este domingo a los 90 años, según confirmaron fuentes del Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde el 15 de diciembre pasado.



Menem fue trasladado al Sanatorio Los Arcos en un principio para ser sometido a un control médico prostático y donde se le diagnosticó una infección urinaria que complicó sus problemas cardíacos.



El día de Nochebuena fue inducido a un coma tras sufrir un fallo renal en medio de su delicado estado de salud, aunque luego había salido del coma y se encontraba mejor.



Abogado de profesión, Menem fue presidente en dos mandatos consecutivos, de 1989 a 1999, tras haber sido gobernador de La Rioja, su provincia natal, entre 1973 y 1976 -año en que fue detenido tras el golpe de Estado que derivó en la última dictadura (1976-1983)- y de nuevo desde 1983 hasta que inició su campaña presidencial para los comicios de 1989, que acabó ganando.