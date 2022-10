Sanguinetti: Lacalle "pudo haber sido más prudente", pero Uruguay "sale fortalecido" ante el caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio María Sanguinetti, expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, sostuvo que el presidente Luis Lacalle Pou "pudo haber sido más prudente" con la contratación de Alejandro Astesiano, excustodio del mandatario que fue imputado, aunque consideró que Uruguay "sale notablemente fortalecido" de esta situación.

"¿El presidente pudo haber sido más prudente porque era un hombre con ciertas sospechas? Sí, pudo haber sido más prudente, por eso él consultó dos veces si tenía antecedentes y le dijeron que no", señaló Sanguinetti.

De todos modos, recalcó que bajo su consideración, lo más importante es que "Uruguay sale notablemente fortalecido de esto" por la independencia que tuvo la investigación que involucra a Astesiano con una red que falsificaba documentación para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.



"¿Por qué? Me pregunto en qué país del mundo pasa esto: un jefe de custodia del presidente, lo investiga (...) un servicio policial que es de su mando, que le podría haber informado, y era razonable que le haya informado al ministro y al presidente no lo hicieron, con independencia de juicio", remarcó el colorado en rueda de prensa en San José, consignada por el canal maragato Mora Contenidos.



"El presidente se entera cuando el servicio ya le había informado al fiscal, el fiscal pide el procesamiento y el individuo va preso. Eso creo que habla de un Uruguay institucional, en que cada funcionario cumple con su deber con independencia", subrayó el exmandatario, quien a continuación aseguro que esto "en muy pocos lugares del mundo hubiera ocurrido".



"¿Es un episodio de corrupción del gobierno? No. ¿Es un episodio que afecte a algún gran jerarca del gobierno en una acción propia? No, es un funcionario infiel que cometió delitos, usufructuando la posición privilegiada en la cual se encontraba por la cercanía con el presidente", agregó Sanguinetti.



El mensaje del secretario general del Partido Colorado fue en el marco de la presentación de su libro "La fuerza de las ideas", en la Feria del Libro de San José, horas después del llamado en régimen de comisión general al ministro Luis Alberto Heber, el prosecretario Rodrigo Ferrés y director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé por el caso Astesiano.



El País informó este viernes que la defensa del Partido Nacional ante este episodio fue prácticamente en soledad. Dos senadores colorados de cuatro estuvieron presentes en la conferencia de prensa nocturna de este miércoles, cuando jerarcas de gobierno brindaron declaraciones en el horario central de los informativos. La situación fue diferente a la de fines de agosto, cuando toda la coalición se mostró abroquelada frente a la interpelación, también convocada por el Frente Amplio, por el caso Marset.