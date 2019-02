Para Sanguinetti una intervención militar en Venezuela "sería el mayor de los absurdos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti habló sobre la situación de Venezuela luego de que la ayuda humanitaria no pudiera ingresar desde la frontera al país el sábado pasado. "Ni aún en las peores dictaduras desde el punto de vista de las libertades llegaron a este descontrol de la vida económica y social", expresó el líder colorado este martes durante una rueda de prensa.



Venezuela "tiene una característica que no ha tenido ninguna otra dictadura, que es la brutal incompetencia", expresó Sanguinetti y agregó que en su opinión el diálogo no es el camino en estos casos.

"¿Cómo encaramos este tema? Hay que hacer presión. La dictadura no se va a ir simplemente por conversaciones", consideró. "Diálogos se han intentado dos veces, fue inútil, ganó tiempo la dictadura y la oposición empezó a dividirse", expresó.



Lo que hay que hacer, según Sanguinetti, es una "prenegocación" para lograr que "la dictadura se siente a negociar, no a dialogar". "Siempre cuando el diálogo se prolonga empiezan las palomas y los halcones", indicó.

El expresidente indicó que para poder negociar se necesitan condiciones previas como por ejemplo que Maduro reconozca a la Asamblea Nacional -dominada por la oposición- y que esté dispuesto a hablar de elecciones. "Ahí empieza la negociación", explicó.



Por otra parte consideró que la intervención militar "sería el mayor de los absurdos, no sería el principio de la solución sino una parte del problema".



Además dijo que si dependiera de él reconocería a Juan Guaidó como mandatario de Venezuela ya que, a su entender, representa un poder mucho más legítimo.