Sanguinetti impulsa cambios al Mercosur

El expresidente y precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo en una entrevista con Efe que Uruguay no puede seguir en un Mercosur “mediocre” que no da las “respuestas necesarias”.

Para el exmandatario, la idea de esta unión entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -creada en 1991- sigue valiendo, pero necesita cambios. “Lo primero hoy es lograr que funcione la zona de libre comercio, que realmente haya una libertad de circulación de bienes y de mercadería entre nosotros”, detalló el también abogado.



Otro gran cambio que necesita el Mercosur, según Sanguinetti, es que deje de funcionar como un “cerrojo o corsé” que no permite a los miembros acceder a tratados de libre comercio con otros espacios económi- cos “imprescindibles”, co-mo lo son algunos países asiáticos.



“No podemos seguir atados a un Mercosur mediocre que realmente no está dando las respuestas necesarias”, apostilló el también escritor.



Asimismo, Sanguinetti señaló que no es el único de la región en pensar así, pues tanto el gobierno argentino como el brasileño estarían “inclinados” a buscar alguna solución de este tipo.



“(Un Mercosur) con un escalón menos en el cerrojo arancelario, con mayor posibilidades de libertad, libertad comercial sí, fronteras levantadas para el comercio entre nosotros, pero, a su vez, también una posibilidad de buscar cada uno acuerdos parciales”, dijo.



El precandidato colorado ve difícil la posibilidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).



“Llevamos años de intentos fracasados. Mi impresión es que es difícil, chocamos antes con la agricultura francesa, ahora chocamos también con la de los países del este, hay muchas dificultades de choques de intereses, pero debería ser una buena perspectiva para ambos espacios”, comentó.



El precandidato aseguró que volvió a la contienda política activa con dos objetivos: “Uno es posicionar al Partido Colorado en posición de ser electoralmente decisivo y dos, instalar la idea de un gobierno de coalición (junto con el resto a la oposición), habida cuenta de que la realidad está diciendo que ninguno iba a tener el 35% o el 40%” de los votos, confesó el dos veces presidente.