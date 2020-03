Sanguinetti: "Hay gente del FA que está en situación de enojo, rencoroso que linda en ridículo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador colorado Julio María Sanguinetti apuntó este martes contra las críticas desde el Frente Amplio a la actitud del gobierno frente a la suba del dólar y de presuntos casos de abuso policial desde que comenzó el gobierno el 1 de marzo.

El expresidente en dos oportunidades dijo esta mañana en entrevista con Entrevista 930, de radio Montecarlo, que el impacto del coronavirus, la caída de la actividad en China y la crisis petrolera "hace un conjunto de caída de actividad un poco imprevisible porque no son factores estrictamente económicos y manejables dentro de los parámetros habituales de producción, de financiación, de exceso de liquidez, de falta de liquidez. Es un análisis más complejo, más psicológico, y como consecuencia más imprevisible".

Dijo estos episodios "ya no están afectando, el tema está en que ocurra el menor daño posible", y apostó por la gestión del nuevo gobierno.

Sobre las declaraciones de algunos dirigentes del Frente Amplio que responsabilizan al gobierno de la suba del dólar, porque quieren favorecer a determinados sectores y perjudicar a otros, respondió: "Eso es tan tonto, que cualquier persona que mire un diario del mundo, en internet, van a ver exactamente el mismo proceso. Eso es algo bien poco lógico. Es absurdo, casi ridículo".

"Desgraciadamente hay gente del Frente Amplio que está en una situación de enojo, rencoroso, que a veces linda en ridículo, a veces en lo patético y a veces en lo doloroso", enfatizó.



Por otro lado, en esa mismo tono, dijo que los cuestionamientos desde la oposición al accionar policial son "alarmantes". Consideró que la policía está "acosada", porque "desde hace casi un año está constantemente recibiendo la agresión de un mundo del delito que pretende que baje los brazos, y atacan, atacan y atacan".

Nombró que el caso de la policía Daniela da Silva, de 31 años fue "muy dramático, que pone al rojo vivo esta situación", en referencia a la accionar de la Policía.



"En ese instante están hablando de historias menores de que en tal lado la policía no le habló bien a alguien. Una barbaridad, cuando la sociedad entera está recibiendo con beneplácito la acción de una policía que ha salido a la calle, que ha aumentado el patrullaje, que está pidiendo documentos, que está mirando las actitudes sospechosas", dijo Sanguinetti.

Sobre este asunto, el líder de Batllistas indicó: "No ignoremos que la primera preocupación de la ciudadanía es la inseguridad, y el gobierno ha salido a cumplir lo que había prometido,a defender la ley, los territorios, a mostrar que la autoridad no ha bajado los brazos, que la policía está a la vanguardia y no en la retaguardia. Que el gobierno y la Policía están identificados".



En un claro espaldarazo a la nueva gestión en materia de seguridad pública, Sanguinetti destacó: "Realmente esto era lo que tenía que hacer el gobierno, y está haciéndolo bien. Tenemos todos que respetar y ayudar a la Policía, y no estar con esa situación de qué pasó aquí, pasó allá. Van a pasar muchas veces, incluso procedimientos que no son todos los felices. Inevitablemente. Más cuando estamos con agentes de Policía que están actuando bajo esa presión psicológica, que tienen que actuar muchas veces en forma instantánea".

Respecto a varias denuncias de abuso policial, que llegaron en los últimos días al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el expresidente dijo: "Si en algún momento hay un exceso, naturalmente, se juzgará como siempre, como corresponde, en lo administrativo o en judicial. Pero siempre hay que presumir que la Policía está actuando en defensa de la sociedad, como lo es".



Apuntando nuevamente contra la oposición, aseguró: "Me entristece mucho que gente del Frente Amplio esté, yo diría, tratando de abusar de una credulidad de la gente, que en este caso es tan grosera que no va a tener efecto. Lo de la Policía, duele, porque si así empezamos, a ocho, nueve días del gobierno, no sé qué será de aquí adelante".