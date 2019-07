Sanguinetti: la fórmula debe ser "incluyente" y no debe tardar; "cuando se demora se duda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti, quien fue superado por Ernesto Talvi en las elecciones internas del Partido Colorado, dijo que la fórmula colorada "debe ser incluyente" en lo partidario, pero afirmó que no ve una mujer "con el ingrediente" para integrarla.

Al respecto de una posible elección de una mujer para la fórmula dijo entrevistado por el programa Desayunos Informales de Canal 12 que "no puede ser automático". "Yo como soy feminista no creo en las mujeres por decreto porque no creo que eso sea respetuoso", afirmó y se refirió al Frente Amplio en este sentido: "El caso del FA fue curioso porque tuvieron una candidata mujer, entró segunda y aparentemente la descartan. Nosotros no la tuvimos. Tampoco hay una mujer que veamos con un ingrediente así como para integrar la fórmula".

Sanguinetti planteó que "cualquier fórmula tiene que ser incluyente" y que Talvi no debería demorar en resolverla. "Cuando uno demora es porque está dudando”, dijo y se remitió a las elecciones pasadas.



"(Pedro) Bordaberry cometió los dos errores, el error de esperar porque tenia dudas y luego definir con alguien de adentro del sector. Eso no sería bueno porque mostraría una visión cerrada porque además los electorados son muy distintos. Ernesto dice el 60% de quienes me votaron nunca votaron al Partido Colorado y no solo jóvenes sino otra gente que migró al Partido Colorado lo cual es bueno porque enriquece, pero a su vez hace que sea más diferenciado el voto nuestro que es voto tradicional batllista", explicó Sanguinetti.



El expresidente afirmó que no tiene la "idea de proponer a nadie sino esperar a que vengan con un nombre. Lo importante es que la fórmula no de la sensación de encierro".