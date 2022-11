Sanguinetti espera que Lula gobierne el "mundo real" y no el "circuito fantasioso de autoelogios populistas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado domingo Luis Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil. El expresidente Julio María Sanguinetti le dio la bienvenida "al mundo" al dirigente de izquierda; "Ojalá que sea al mundo real y no al circuito fantasioso de los autoelogios populistas, encubridores del vacío en las ideas", disparó. Además, auguró que poniendo "a prueba una diplomacia persistente" se pueda avanzar en el diálogo por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Para Sanguinetti, Brasil, como Argentina, es uno de los principales aliados comerciales de Uruguay. Y la llegada de Lula al poder puede abrir una instancia de diálogo para conversar el interés uruguayo de firmar un TLC con China.



"El Mercosur no ha sido para el gigante del norte una gran prioridad y en lo que hace a nuestra relación, más allá del aliento que el ministro Guedes le daba a nuestro gobierno en los planteos de apertura, en los hechos nunca apoyó claramente", expresó.



"Con Lula esto no creo que varíe, pero si ponemos a prueba una diplomacia persistente, seguramente podremos avanzar en el tema de China. Últimamente, la potencia asiática no ha mostrado tampoco la velocidad inicial en cuanto a la posibilidad de un tratado con nosotros y con Lula en el gobierno no debería preverse que haga algo que Brasil no acepte. Un gran desafío, entonces. Un desafío mayor", escribió el expresidente en su columna de Correo de los Viernes.

El expresidente celebró que se impusiera la democracia por encima de "los arrebatos ‘trumpistas’ de Bolsonaro" y señaló que "lejos de la avalancha de izquierda que se pronosticaba, la Cámara de Diputados muestra una fuerte mayoría de centro y derecha".



Lula "escondió al PT" porque "sabe que su partido lleva la carga pesada de la corrupción más que él mismo, sobreviviente judicial de un escabroso procedimiento", escribió Sanguinetti en su columna de Correo de los Viernes.



Para Sanguinetti, este triunfo no es del Partido de los Trabajadores (PT) sino que es "una victoria personal" de Lula y, si Bolsonaro "hubiera cometido la mitad de los extremismos machistas y autoritarios que cometió, más que probablemente hubiera podido alzarse con la victoria".