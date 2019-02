Sanguinetti: "Las discusiones internas del partido deben zanjarse dentro del partido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El último domingo, en entrevista con el suplemento Qué Pasa de El País, Ernesto Talvi se refirió a la figura de Julio María Sanguinetti, futuro competidor en la interna colorada aunque el expresidente recién oficializará en marzo su candidatura.

La semana anterior a esa nota, también en Qué Pasa, Sanguinetti contó su versión sobre cómo se había dado esta situación: el porqué de su regreso y el motivo de lo que, casi confirma, será su tercera candidatura a la presidencia.

"Nosotros hubiéramos aceptado encantados el apoyo del doctor Sanguinetti y sus cuadros técnicos. Es más, algunos de los técnicos que lo rodean son lo mejor que me puedo yo imaginar. Son bienvenidos hoy mismo. Pero lo que sí no aceptamos, y venía junto con el paquete, es su aparato político territorial de captación de votos a nuestro proyecto. Nosotros no queremos tener compromisos con la vieja organización política que lo acompañó toda la vida. Sanguinetti sí, el viejo aparato electoral sanguinettista no. Sanguinetti sí, el sanguinettismo no. Tengo una gran admiración personal por Sanguinetti, pero una cosa es Sanguinetti y otra cosa es su aparato político. Y esto yo lo aprendí del doctor Jorge Batlle", señaló Talvi.

Tras esta declaración, y dejando en claro las diferencias que existen en el Partido Colorado, Sanguinetti utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión aunque aclaró: "Por injusto que sea un cuestionamiento no lo contestaré".

"Las discusiones internas del partido deben zanjarse dentro del partido. Por injusto que sea un cuestionamiento no lo contestaré. Exhorto a todos mis amigos a hacer lo mismo. El país necesita de nuestro esfuerzo y el espíritu constructivo con el que levantamos al Partido Colorado", señaló.



